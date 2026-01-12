vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonuna Android 16 Geldi

vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini uygun fiyatlı akıllı telefonu T4 Pro için sunmaya başladı. Normalde çok daha önceden gelmesi gereken bu güncelleme, çok sayıda yeni özellik ve iyileştirme ile kullanıcılara oldukça gelişmiş bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 3.85 GB boyutuna sahip olması, ne kadar büyük bir güncelleme olduğunu gösteriyor.

vivo'nun Android 16 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Yeni güncelleme, tasarım tarafında birçok yenilik getiriyor. Yeni yumuşak ışık efektlerinin yanı sıra yazıların daha kolay bir şekilde okunmasına imkân tanıyan ve kalınlığı ayarlanabilen "vivo Sans" yazı tipini sunuyor. Arayüzdeki köşeler daha doğal ve pürüzsüz görünecek şekilde yeniden tasarlandı.

vivo T4 Pro'nun kilit ekranı için yeni saat stilleri, widget'lar ve özelleştirilebilir renk ayarları eklendi. Uygulamaları en üste sabitleme ve toplu işlem yapma özelliği geldi. Bu güncelleme ile ayrıca bildirimlerin ekranın alt kısmında gösterilmesi de mümkün oluyor. En büyük farkı ise performans artışı oluşturuyor.

Uygulama açılışları ve birden fazla uygulama arasında geçişin daha hızlı olması için birtakım iyileştirmeler yapıldı. CPU kullanımında iyileştirmeye gidildi ve bu da pil ömrünün daha da uzamasını sağladı. Yapay zeka destekli altyazı özelliği ile artık konuşmalar gerçek zamanlı olarak metne dönüştürülebiliyor ve çeviri yapılabiliyor.

Bu güncelleme, kullanıcılara dosya ve uygulamaları gizlemek için özel bir bölüm sunuyor. Ayrıca kopyalanan kritik öneme sahip verilerin de uygulamalar tarafından izinsiz bir şekilde görüntülenmesi engelleniyor. Yatmadan önce mavi ışığı azaltan gelişmiş ekran ekran ayarları da artık erişilebilir durumda.