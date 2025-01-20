Samsung'un Popüler Telefonları İçin Yeni Güncelleme Çıktı! Mutlaka Yapın

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bazı telefonlar için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Bu ikinci güncelleme, kararlı One UI 7.0 güncellemesinin çok yakında kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Samsung'un Yeni Yazılım Güncellemesi Neler Sunuyor?

Samsung, Galaxy S24 serisi için ikinci Ocak 2025 güncellemesini sunmaya başladı. 376,82 MB dosya boyutuna sahip olan güncelleme ilk etapta Güney Kore'de sunuldu ancak çok yakında diğer ülkeler için de sunulacaktır.

S92xNKSS4AXL3, S928NOKR4AXL3 ve S928NKSS4AXL1 sürüm isimleri ile çıkan güncelleme hata düzeltmeleri, kararlılık iyileştirmeleri ve güvenliğe dair çeşitli düzeltmeler içeriyor. Dolayısıyla genel kullanımı daha iyi hâle getirmek için güncellemenin yapılması oldukça önemli.

Galaxy S24 için çıkacak bir sonraki yazılım güncellemesi kararlı One UI 7.0 güncellemesinin olma ihtimali yüksek. Şirket geçtiğimiz haftalarda üç adet One UI 7.0 beta güncellemesi sunmuştu.

22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılacak Samsung Galaxy S25 serisi, kutudan One UI 7.0 ile birlikte çıkacak ilk telefonları olacak. Telefonların 3 Şubat tarihinden itibaren satışa sunulması bekleniyor. Bu tarihten itibaren Galaxy S24 ve diğer üst düzey telefonlara kararlı One UI 7.0 yayınlanabilir.

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