Samsung 100 Bin TL'lik Telefonundaki Özellik Bütçe Dostu Modellere Geliyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa süre önce tanıttığı Galaxy S26 serisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Serinin hem en pahalı hem en güçlü modeli Galaxy S26 Ultra ise kamera özellikleri, güçlü işlemcisi ve şık tasarımı bir yana özellikle Hayalet Ekran özelliğiyle öne çıktı.

Yalnızca Galaxy S26 Ultra'ya özel olan teknoloji, ekranın sadece karşıdan bakıldığında net görünmesini sağlayarak kalabalık ortamlarda gizlilik sunuyor. Bu nedenle Samsung'un başka modelini kullananlar tarafından da isteniyor. Şimdi Samsung’dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Samsung'un Hayalet Ekran Özelliği, S26 Ultra ile Sınırlı Kalmayacak

Samsung’un Mobil Deneyim bölümünden sorumlu yöneticisi Won-Joon Choi, Galaxy S26 serisiyle ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Hayalet Ekran özelliğinin ilk başta 100 bin TL başlangıç fiyatına sahip Galaxy S25 Ultra ile sunulmasının planlandığını açıklayan Choi, yeniliği daha uygun fiyatlı telefonlara getireceklerini de ifade etti.

Ayrıca markanın katlanabilir telefon serisi Galaxy Z için de planlar yapan firma, kullanıcıların sesini duymuş gibi görünüyor. Nitekim Hayalet Ekran özelliği, Galaxy S26 Ultra tanıtılmadan önce sızıntılarla gündeme geldiğinde bile bütçe dostu modellere getirilmesi isteniyordu. Samsung yöneticisinin açıklamalarına bakılırsa, marka bu talebi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Galaxy Z modelleri zaten pahalı oldukları için ileride çıkacak katlanabilir mobil cihazların özelliğe sahip olacak olması şaşırtmadı. Asıl dikkat çeken nokta ise Samsung’un Hayalet Ekran teknolojisini daha uygun fiyatlı telefonlara da getirmeyi planlaması oldu. Şimdilik hangi bütçe dostu modellerin bu özelliğe kavuşacağı belli değil. Ancak önümüzdeki aylarda bu konuyla ilgili yeni detayların ortaya çıkması muhtemel.

Editörün Yorumu

Hayalet Ekran özelliğinin yalnızca amiral gemisiyle sınırlı kalmayacak olması bence Samsung için oldukça stratejik bir hamle. Özellikle gizliliğe önem veren ve bütçe dostu cihaz arayanlar sayesinde giriş ve orta segmentte rekabet kızışacaktır. Ben de şahsen uygun fiyatlı bir model arıyor olsam sadece Hayalet Ekran için bile Samsung'u tercih ederdim. Eğer firma bu özelliği performansı da olumsuz etkilemeden sunabilirse, şirketin satışlarına olumlu etki yaratacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.