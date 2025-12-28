Görenler Ev Dekoru Sanıyor: Samsung Şık Tasarımlı Hoparlörlerini Tanıttı

Teknoloji dünyasının kalbinin atacağı CES 2026 etkinliğini için geri sayım başladı. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung da fuar havasını erkenden giren şirketler arasında yerini aldı. Dev marka son olarak gerek tasarımı gerekse üstün özellikleriyle dikkat çeken yeni ses ürünlerini kısa bir süre önce duyurdu.

Samsung, merakla beklenen CES 2026'da ses kalitesi ve şık tasarımı bir arada sunan Music Studio serisi ile yapay zeka ile güçlendirilmiş yeni soundbar modellerini görücüye çıkaracak. Özellikle sade ve modern tasarımıyla dikkat çeken yeni ürünler, teknolojik bir cihazdan çok şık bir ev aksesuarını andırıyor. Gelin şimdi Samsung'un yeni ses cihazlarına daha yakından bakalım!

Samsung Music Studio Serisi Yenileniyor

Şirketin duyurduğu "Music Studio 5" ve "Music Studio 7" isimli yeni Wi-Fi hoparlörleri özellikle sahip oldukları modern ve ev atmosferine uygun tasarımlarıyla öne çıkıyor. Şirket bu yeni modellerde Samsung Frame serisindeki görünmezlik felsefesinden farklı olarak şık ve minimalist bir görünüm sunmayı hedefliyor.

Yeni modellerden Music Studio 5 bünyesinde barındırdığı 4 inçlik woofer ve çift tweeter ile güçlü bir ses çıkışı vadediyor. Samsung, bu modelde sesi bozulmadan ileten ve basları optimize eden yeni "Yapay Zeka Dinamik Bas Kontrolü" teknolojisine yer veriyor. Bluetooth ve sesli kontrol özelliklerine sahip olan cihaz aynı zamanda yayın servisleriyle de tam uyumlu çalışıyor.

Serinin üst düzey modeli olarak konumlandırılan Music Studio 7 ise 3.1.1 kanallı uzamsal ses desteğiyle geliyor. Üst, ön, sağ ve sol yönlü hoparlörleri sayesinde sürükleyici bir 3D ses deneyimi sunan cihaz, Hi-Resolution Audio desteğiyle 24-bit/96kHz ses işleme kapasitesine de ev sahipliği yapıyor.

Yeni Soundbar Modelleri de Tanıtıldı

Samsung yeni hoparlörlerinin yanı sıra soundbar tarafında da iddialı yeniliklere imza attı. Şirketin "Hepsi Bir Arada" (All-in-One) olarak tanımladığı yeni HW-QS90H modeli, 7.1.2 kanal ve 13 farklı sürücüye sahip olan sistemi sayesinde harici bir subwoofer'a ihtiyaç duymadan derin baslar sunabiliyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliği ise bünyesinde barındırdığı jiroskop sensörü. Yeni soundbar bu sensör sayesinde masa ve duvar gibi farklı alanlara monte edilse bile bulunduğu konumunu algılayarak ses dağılımını otomatik olarak optimize edebiliyor.

Üst düzey HW-Q990H modelini de güncellemeyi unutmayan Samsung, yenilenen versiyonda sesin daha doğal duyulmasını sağlayan "Ses Yükseltme" ve ses seviyesini kanallar arasında dengeleyen "Otomatik Ses" özellikleriyle donattığını duyurdu.

Teknoloji devinin yeni ses ürünleri, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026 fuarında teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak. Gelişmeler için takipte kalın!