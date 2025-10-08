Aşırı Gerçekçi Ucuz Simülasyon Oyunu Satışa Sunuldu! [Video]

Simülasyon türünü seven oyuncular tarafından uzun süredir merkala beklenen Seafarer: The Ship Sim'in PC sürümü erken erişim olarak satışa sunuldu. Aşırı gerçekçi bir oynanışa sahip olan oyun, önerilen sistem gereksinimlerinde en az 32 GB RAM, minimum sistem gereksinimlerinde ise en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.

Seafarer: The Ship Sim'in Türkiye Fiyatı

Seafarer: The Ship Sim, Steam'de yüzde 20 oranında indirim ile birlikte erken erişime açıldı. Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, 12,49 dolar (520 TL) yerine 9,99 dolar (416 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 21 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Astragon Development tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Steam başarımlarını içeren yapımda İngilizce, Almanca ve Basitleştirilmiş Çince dilleri mevcut. Denizcilik temasına sahip olan simülasyon oyununun Steam'deki bütün incelemeleri "Karışık" durumda.

Seafarer: The Ship Sim Fragmanı

Seafarer: The Ship Sim Nasıl Bir Oyun?

Kısa süre önce piyasaya sürülen Seafarer: The Ship Sim, simülasyon türünde bir oyun. Gerçekçi oynanış mekaniğine ve kaliteli grafiklere sahip yapımda küçük römorkörlerden devasa kargo gemilerine kadar birçok farklı gemiyi kullanabiliyoruz. Ayrıca filoyu büyütme imkânına da sahibiz.

Seafarer: The Ship Sim'de yer alan dinamik hava durumu ve dalga simülasyonu sayesinde her yolculuk benzersiz bir deneyim sunuyor. Devasa haritada farklı limanları keşfedebiliyoruz. Seyahat esnasında etkileyici manzalara da tanık oluyoruz. Oyunda ayrıca karkater kişiselleştirme olanağı da sunuyor.

Seafarer: The Ship Sim Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i3-12100F (3.3Ghz) / AMD Ryzen 3 3100 (3.6 Ghz)

Intel Core i3-12100F (3.3Ghz) / AMD Ryzen 3 3100 (3.6 Ghz) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1080TI (11 GB) or AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

GeForce GTX 1080TI (11 GB) or AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) DirectX: Sürüm 12

Seafarer: The Ship Sim'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Seafarer: The Ship Sim Önerilen Sistem Gereksinimleri