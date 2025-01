Segway Xyber: Hız Canavarı E-Bike ve Xafari ile Daha Rahat Yolculuklar

Segway, CES 2025 etkinliğinde elektrikli bisikletlerden scooterlara hatta çim biçme makinelerine kadar bir dizi yeni ürün tanıttı. Ama içlerinden bir tanesi gerçekten göz kamaştırdı: Segway Xyber.

Bisiklet Değil Sanki Yarış Atı: Segway Xyber

Segway Xyber, görünümüyle bir yarış atını andırıyor. Kalın lastikleri, hidrolik frenleri ve etkileyici süspansiyon sistemiyle tam bir güç gösterisi yapıyor. Hızına gelince; Race Mode’da sadece 2,7 saniyede 0’dan 32 km/s’ye çıkıyor.

Bu performansın sırrı ise 175Nm, 6.000 watt gücündeki motoru ve tam 2.880Wh kapasiteli çift batarya sistemi. Bu özellikler sayesinde tam şarjla 180 km’ye kadar menzil sunuyor.

Üstelik bu sadece bir e-bike değil, çünkü pedalları da var. 12 seviyeli pedal desteği ile hem manuel hem de motor yardımlı sürüş mümkün. Ama yoruldum derseniz, tamamen gaz moduna geçip ayaklarınızı dinlendirebilirsiniz.

Daha Rahat Sürüş İçin: Segway Xafari

Xyber kadar dikkat çekici olmasa da Segway Xafari, şehir içi ve arazi sürüşleri için mükemmel bir seçenek. Segway bu modeli "Hafif arazi tipi elektrikli kruvazör" olarak tanımlıyor.

Bu bisiklet 936Wh bataryasıyla 140 km’ye kadar menzil sunuyor. 26 x 3.0 inçlik geniş lastikleri ve çift süspansiyon sistemi (ön 80mm, arka 70mm) ile yolculuklarınıza konfor katıyor.

Her iki model de Segway Intelligent Ride System ile geliyor. Bu teknoloji paketi, Apple Find My desteği, GPS ile uzaktan izleme, anlık sağlık ve fitness verisi takibi gibi özellikler sunuyor. Ayrıca, her iki bisikletin de renkli, yüksek çözünürlüklü 2.4 inçlik akıllı ekranları da var.

Segway Xyber ve Xafari Çıkış Tarihi & Fiyatı

Segway Xyber, 2.999,99 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Eğer daha uygun bir seçenek arıyorsanız, Segway Xafari ise 2.399,99 dolardan satışa sunulacak.

Ön siparişler Segway'in resmi internet sitesi üzerinden açıldı.