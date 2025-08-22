1049 TL Değerindeki Oyun Yanlışlıkla 85 TL'ye Satılıyor

Xbox mağazasında yer alan oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, bazı oyunların normalden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği Sengoku Dynasty'de yaşandı.

Sengoku Dynasty Yanlışlıkla Çok Ucuza Satılıyor

Şehir kurma ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Sengoku Dynasty'nin fiyatlandırmasında hata yapıldı. Xbox mağazasında oyunun standart sürümü için 85 TL fiyat etiketi belirlendi.

Sengoku Dynasty PlayStation mağazasında 1.049 TL, Steam'de ise 14,99 dolara (614 TL) fiyata satılıyor. Bu fiyat etiketleri, Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırma yapıldığını gösteriyor. Oyunu Xbox mağazasında satın almak için yapmanız gereken tek şey oyunun "Sengoku Dynasty" sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak. Bunu yaptığınızda işlem tamamlanacaktır.

Hatalı fiyatlandırma olduğundan dolayı fiyatın her an değişebileceğini de belirtmek gerekiyor. Benzer hatalar Xbox'ta zaman zaman yaşanıyor. Genellikle bu hata kısa sürede düzeltiliyor. Hatalı fiyatlandırma ile satın alınan oyunlar, genellikle oyuncularda kalıyor ve geri iade edilmiyor. Daha önce Ready or Not ve Cronos: The New Dawn da aynı durum yaşanmıştı ve oyun oyuncularda kalmıştı.

Sengoku Dynasty Nasıl Bir Oyun?

Sengoku Dynasty hayatta kalma, şehir kurma ve rol yapma türlerinin karışımı bir oyundur. Bir fırtınanın ardından kendimizi Japonya'da buluyoruz. Amacımız ise hayatta kalmak, kaynak toplamak ve adım adım kendi köyümüzü inşa etmek.

İlk olarak basit baraka yaparak başlıyoruz. Daha sonra atölyeler, demirciler ve dahasını inşa edebiliyoruz. Elbette bunun için odun ve taş gibi materyalleri toplamamız gerekiyor. Köyümüzde yer alan NPC'lere çeşitli işler de verebiliyoruz.

Bunların yanı sıra oyunda bir ana hikâye ve çeştili yan görevler bulunuyor. Görevler sayesinde yeni bölgeler keşfedebiliyor ve karakterimizi geliştirebiliyoruz. Sengoku Dynasty hem tek oyunculu hem de dört kişiye kadar destekleyen co-op moduna sahip. Başarılı yapım bu nedenle arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor.