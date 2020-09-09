Ağustos'ta "Dünya Genelinde" En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar Belli Oldu

Sensor Tower, 2020 Ağustos ayında dünya genelinde en çok indirilen mobil uygulamalara ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Liste, hem App Store hem de Google Play’deki uygulamaları detaylandırıyor.

TikTok, Ağustos'ta En Çok İndirilen Uygulama Oldu

Listeye bakıldığında, TikTok hala dünyanın dört bir yanında en popüler uygulama. Kısa video paylaşım uygulaması, hem App Store hem de Google Play’de en yüksek indirme sayısını gördü, bu da TikTok’u genel olarak en çok indirilen uygulama yaptı. Ay boyunca toplam 63.3 milyon yükleme kaydedilirken en yüksek indirme sayısını Endonezya’da gördü, Endonezya’yı Brezilya takip etti.

Zoom, Başarısını Sürdürüyor

Listede sadece oyun dışı uygulamalar sıralanıyor. TikTok’u ilk patlama dönemi sona ermesine rağmen Apple App Store’da 52.2 milyondan fazla indirmeye ulaşmayı başaran Zoom takip ediyor. Uygulama, Android platformunda 5. sıraya düştü. Listede Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi diğer bilinen uygulamalar da bulunuyor. Bu sosyal medya platformlarının farklı platformlarda farklı pozisyonlarda oldukları görülüyor.

Yasaklara Rağmen Popüler

Sensor Tower, 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasındaki indirme sayılarını kendi kaynaklarıyla tahmin etti ve sadece dikkat çeken indirmeler sayıldı, yüklü gelen uygulamalara yer verilmedi. Bu ölçü, TikTok’un birincil pazarlarından ikisi olan Hindistan’da yasakla karşılaşmasına, Amerika’da da sorunlar yaşamasına rağmen çeşitli pazarlarda hala pazar lideri olduğunu gösteriyor. Evden çalışmanın giderek norm haline gelmesiyle de Zoom gibi servislere ilgi arttı.