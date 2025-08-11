Aşırı Korkunç Oyunun Ücretsiz Sürümü Çıktı! Hemen Oynayın

SK Studios tarafından geliştirilen Shadow Project için bir demo yayınlandı. Ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, korku türündeki oyunun satışa sunulmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor. Peki, demo sürümünü oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Shadow Project Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Shadow Project'in demo sayfasını görüntüleyin.

"Demoyu yükle" butonuna basın.

Shadow Project Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Shadow Project, korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Oyunda Sovyetler Birliği'nin "Shadow Project" isimli gizli program kapsamında etik dışı ve tehlikeli deneyler yaptığı ortaya çıkıyor.

ABD, bu programın durdurulması için bir ekibi bölgeye gönderiyor. Ekibin görevi ise hem bilgileri ele geçirme hem de tesisleri etkisiz hâle getirmek. Gerilim dolu bir atmosfer sunan oyunda hayatta kalabilmek için cephane ve diğer kaynaklarınızı dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekecek.

Shadow Project Fragmanı

Shadow Project Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600k

AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600k RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Shadow Project'in yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Shadow Project Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700k

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700k RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB

Shadow Project Çıkış Tarihi

Etkileyici bir atmosfere sahip olan Shadow Project 2026 yılında satışa sunulacak. Oyunun hangi ay çıkacağı ise henüz belli değil.