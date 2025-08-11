Capcom Oyunlarında %85'e Varan İndirim Başladı

Capcom oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Resident Evil 4, Monster Hunter Rise, Dragon's Dogma 2 ve Devil May Cry 5 dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

22 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Exoprimal yüzde 85 oranında indirime girdi. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon oyunu 1.098,99 TL yerine 164,84 TL fiyat etiketiyel satılmaya başlandı.

2021 yılında piyasaya sürülen Resident Evil Village yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 1.399 TL'den 349,75 TL'ye düştü. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunun 83 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Capcom tarafından 2017 yılının eylül ayında piyasaya sürülen Marvel vs. Capcom: Infinite yüzde 80 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 140,13 TL yerine 28,02 TL'ye satılıyor.

2022 yılının ocak ayında çıkan Monster Hunter Rise yüzde 75 oranında indirime girdi. Aksiyon RPG türündeki oyunun fiyatı 1.399 TL'den 349,75 TL'ye düştü. Yüzde 70 oranında indirime giren DmC Devil May Cry: Definitive Edition ise 600 TL yerine 180 TL'ye satılmaya başlandı.

Xbox'ta İndirime Giren Capcom Oyunları