Sharp'ın Katlanabilir Ekranlı Telefonu Farklı Tasarımıyla Beğenildi

Katlanabilir ekran teknolojisi, akıllı telefonların geleceği olarak gösterilmeye devam ederken, birçok farklı şirket kendi modellerini hazırlamaya başlamışlardı. Bunlardan bir tanesi olan Sharp, farklı bir bakış açısı ile katlanabilir ekran teknolojisi yarışına girmeye hazırlanıyordu. Sharp tarafından hazırlanan telefona dair ilk üç boyutlu çizimler bugün ortaya çıktı.

2017 yılına döndüğümüzde Japonya merkezli teknoloji şirketi Sharp, WIPO (World Intellectual Property Office - Dünya Düşünsel Mülk Ofisi) ismi verilen kuruma, hemen aşağıda görebileceğiniz patent başvurusunu yapmıştı.

LetsGoDigital ismi verilen bir grup tasarımcı ise bu patent başvurusunu alarak, patent başvurusundaki telefonun gerçekte nasıl görünebileceğini hayal etti ve ortaya ilginç detaylar sundu.

Sharp katlanabilir ekranlı telefon patentinde ilk dikkat çeken detay, ekranın katlanma şekliydi. Bugüne kadar gördüğümüz telefonlar, sanki bir kitap gibi katlanırken, Sharp bunu daha esnek hale getirmeyi amaçladığını göstermişti.

Açıldığında günümüz akıllı telefonlarına benzer bir şekle sahip olan telefon, kapandığında ise daha küçük ve efektif bir hale geliyordu. Oldukça beğenilen tasarım anlayışının, diğer şirketlerden bir adım önde olduğu aktarıldı.