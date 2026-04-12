Game Pass'e Birbirinden Eğlenceli 4 Oyun Geliyor! Tarih Belli Oldu

Microsoft'un abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass, her oyun için ayrı ayır ücret ödemek yerine aylık belirli bir ücret karşılığında çeşitli oyunlara erişmenizi sağlıyor. Oyunculara oldukça büyük bir kütüphane sunan bu hizmet, her ay düzenli olarak eklenen oyunlarla daha geniş. bir oyun yelpazesi sunuyor.

Bu ayın başlarında Game Pass hizmetine Nisan ayında hangi yapımların ekleneceği açıklanmıştı. Şimdi de bir sonraki ay yani Mayıs 2026'da Game Pass kütüphanesine gelecek oyunlardan dört tanesi ortaya çıktı. Görünüşe göre gelecek ay oyuncular açısından epey hareketli geçecek.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Mixtape (Xbox Series X / S, PC ve Bulut): 7 Mayıs. Call Of The Elder Gods (Xbox Series X / S, PC ve Bulut): 12 Mayıs. Forza Horizon 6 (Xbox Series X / S, PC ve Bulut): 19 Mayıs. Subnautica 2 (Xbox Series X / S, PC ve Bulut): Mayıs içinde ama henüz tarih netleşmedi.

Game Pass kütüphanesine gelecek ay Mixtape, Call Of The Elder Gods, Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 oyunları eklenecek. Elbette ki Mayıs ayı boyunca sadece bu yapımlar yeni oyun olarak sunulmayacak. Bunlar, bir sonraki ay içinde Game Pass kullanıcılarının erişimine açılacak oyunların küçük bir kısmına oluşuyor. Series X / S, PC ve bulut için sunulacak olan bu oyunların arasında başka nelerin olacağı ilerleyen günlerde belli olmaya devam edecek.

Mixtape Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Beethoven and Dinosaur

Yayıncı: Annapurna Interactive

Annapurna Interactive Tür: Macera, müzik, tek oyunculu

Mixtape, macera oyunları arasında yer alıyor. Her insan büyüdüğünü hissetmenin getirdiği o garip duyguyu deneyimlemiştir. İşte bu oyun da sizi o günlere götürüyor. Ne yapacağınızı bilemediğiniz, çok karmaşık duygular içinde olduğunuz o dönemi bir daha yaşıyorsunuz. Her şarkı, farklı bir oynanış sunuyor. Bir parçada kaykay sürerken diğer parçada ise terk edilmiş bir parkın puslu havası altında fotoğraf çekiyorsunuz. Yani sürekli bir flashback ya da diğer bir deyişle geriye dönüş ile karşılaşıyorsunuz.

Call Of The Elder Gods Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Out of the Blue Games

Yayıncı: Kwalee

Kwalee Tür: Bulmaca, macera ve gizem

Bulmaca oyunları arasında konumlanan Call of the Elder Gods, sizi Miskatonic Üniversitesine götürüyor. İki kilit karakter bulunuyor. Bunlardan ilki, Profesör Harry Everhart. İkincisi ise onun öğrencisi Evangeline Drayton. Mantığı ve akademik bilgisi ile ön plana çıkan profesör ile öğrencisi, birlikte üniversitedeki büyük gizemi çözmeye çalışıyor.

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Playground Games

Yayıncı: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Tür: Açık dünya ve yarış

Forza Horizon 6, en iyi yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Oyunda çok çeşitli arabalar arasından tercih yapabileceksiniz. Gerçek dünyada da mevcut 550'den fazla araba sizi karşılayacak. Yeni motor sesleri ve animasyonlar ile serinin en keyifli oyunlarından biri olacak. Oyunda hem tek başınıza maceraya çıkabilecek hem arkadaşlarınızla Japonya'yı yakından keşfedebileceksiniz.

Sunautica 2 Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici : Unknown Worlds Entertainment

Yayıncı: Unknown Worlds Entertainment

Unknown Worlds Entertainment Tür: Çok oyunculu, hayatta kalma, korku

Sabnautica 2, sizi karada değil, su altında bir dünya sunacak ama yalnız olmayacaksınız. Oyunda üç arkadaşınız size şelik edebilecek. Onlarla üs kurup kaynak toplayabilecek ve derinlere giderek keşif yapabileceksiniz. Bu oyunla birlikte oyunculara çok geniş ekipman seçeneği sunulacak. Oyuncular, bunların arasından seçim yapabilecek.

Editörün Yorumu

Game Pass'in Mayıs 2026'da eklenecek oyunlarla birlikte çok daha cazip abonelik hizmetlerinden birine dönüşeceğini düşünüyorum. Listede en çok beklediğim yapımın Forza Horizon 6 olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan Mixtape'in tarzını da çok beğendim, onu da merakla bekliyorum. Her ikisini de Game Pass kütüphanesine eklenir eklenmez deneyeceğim.