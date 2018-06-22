Siber Suçlar, 6 Trilyon Dolar Maliyete Neden Olacak

Dijital çağın en büyük sorunlarından bir tanesi olan siber suçlar, hem hassas devlet kurumlarını hem de şirketleri çok büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Aon 'un analizlerine göre, siber suçlar 2021 yılında 6 trilyon dolar global maliyete ulaşacak.

21. yüzyılın yeni savaş alanı olarak gösterilen internet, içindeki barındırdığı mucizelerle birlikte birçok tehtidi de beraberinde getiriyor. Her geçen gün artan siber saldırılar, sadece bireyler veya şirketleri değil aynı zamanda hükümetleri de yakından ilgilendiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Jeopolitik amaçlar için siber ordular kurulabilir" ifadeleriyle, interneti bir tehdit unsuru haline getiren kişilere ve gruplara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor. Keza ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Kuzey Kore, siber cephelerini kazmaya başlayan en güçlü devletler olarak dikkat çekiyor.

Aon 'un veri, analiz ve danışmanlık ekibi Aon Inpoint'in mal ve kaza sigortaları piyasası global araştırması, 2021 yılına kadar en hızlı prim büyümesi siber sigorta ürünlerinde görüleceğini ortaya koyuyor.

Aon'un Finansal Risk Sigortalarından sorumlu Direktörü Ayşe Çiftçioğlu, Cybersecurity Ventures raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Siber güvenlik hizmetleri ve ürünlerine yapılan global harcama tutarının 2017’den 2021’e kümülatif olarak artarak 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Bu harcamalar siber sigorta ürünlerine olan talebi de beraberinde getirecek. Özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların 2013-2017 arası sigorta satın alımlarına ve 2021'e kadar sigorta alım tahminlerine yer veren Aon'un global çalışmasına baktığımızda geçtiğimiz beş yılda, siber sigorta primlerinde yıllık yüzde 23'lük bir büyüme gerçekleştiğini görüyoruz”

Çiftçioğlu, sektörel dağılım incelendiğinde, finansal kurumlar, madencilik, teknoloji ve medya sektörünün siber güvenlik sigorta ürünlerinde diğer sektör segmentlerine göre daha hızlı büyüyeceğini belirtiyor. 2015'te en çok siber saldırıya maruz kalan sektörler olan sağlık, imalat, finansal hizmetler, kamu ve ulaşım sektörlerinin 2018'de de en çok saldırıya maruz kalacağı tahmin edilen potansiyel saldırı sektörleri olacağını söyleyen Çiftçioğlu, bu ciddi tehdit karşısında siber güvenlik uzmanlarına olan yüksek talebe dikkat çekiyor.

Siber güvenlik uzmanlarına talebin 2019 yılına kadar dünyada 6 milyon adede ulaşmasının beklendiğini ifade eden Çiftçioğlu, bunun çok önemli bir istihdam ve insan kaynağı anlamına geldiğini söyledi. Siber güvenlik sektöründe en az harcama yapılan alanın çalışanları siber saldırı tehditlerini tespit etmeye yönelik eğitimler olduğunu vurgulayan Çiftçioğlu, bu eğitimlere kaynak ayrılmasının çok büyük önem arz ettiğini dile getirdi.