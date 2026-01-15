Popüler Tarayıcıda 10 Güvenlik Açığı Keşfedildi! Hemen Güncelleyin

Google, popüler web tarayıcısı Chrome için kritik bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bununla birlikte web tarayıcısında yer alan çok sayıda güvenlik açığı giderildi. Güncellemeleri henüz almayan kişilerin mümkün olan en kısa süre içinde son sürüme güncelleme yapması gerekiyor.

Google Chrome İçin Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

Google, Chrome 144 sürümünü yayınlayarak web tarayıcısında tespit edilen toplam 10 adet güvenlik açığını tamamen ortadan kaldırdı. Dünya genelinde 3 milyar kişinin kullandığı web tarayıcısı için yayınlanan bu güncelleme, cihazınızın güvenliğini tehdit eden önemli açıkları hedef alıyor.

Şirketin açıklamasına göre bu tarayıcı güncellemesi ilerleyen günlerde kademeli olarak yayınlanmaya başlanacak. Bu tehditlerden etkilenmemek için kullanıcıların manuel olarak web tarayıcısını son sürüme güncellemesi gerekiyor. Bunun için web tarayıcısı açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç noktaya basıp "Yardım > Google Chrome hakkında" yolunu takip edebilirsiniz.

Bunu yaptıktan sonra güncelleme denetleme işlemi gerçekleşecek. Bekleyen bir güncelleme varsa tarayıcıyı güncellemeye başlayabilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra Chrome tarayıcısını yeniden başlatıp 144 sürümünün güvenlik açıkları kapatması sayesinde güvenli bir deneyim elde edebilirsiniz. Ayrıca daha fazla güvende kalmak için ekstra adımlar da atabilirsiniz.

Çevrim İçi Ortamda Güvende Kalmak İçin Neler Yapılabilir?