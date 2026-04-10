Signal Güvenli Sananlar Dikkat: Mesajları Ele Geçirme Yöntemi Ortaya Çıktı!

Dünyanın en güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında gösterilen Signal’ı mutlaka duymuş, hatta kullanıyor olabilirsiniz. En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a kıyasla çok daha az veri toplaması ve uçtan uca şifreleme gibi güçlü gizlilik özellikleriyle öne çıkan uygulama, kısa süre önce dikkat çeken bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Öyle ki Signal’ın mesaj içeriklerine beklenmedik bir yolla erişilebildiği ortaya çıktı.

Signal Mesajları Gerçekten Güvende mi?

Signal, uçtan uca şifreleme altyapısı sayesinde mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlar. Bu nedenle en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olarak kabul edilir. Ancak kısa süre önce ABD'de yaşanan bir olayda, bir suça karıştığı iddia edilen kişinin Signal mesajlarına erişilmesi gerekiyordu ve kullanıcı uygulamayı cihazından silmişti.

Uygulama yeniden yüklense bile mesajlar geri getirilemeyeceği için FBI, oldukça dikkat çekici bir yöntemle bazı verilere ulaşmayı başardı. Üstelik bunu uygulamanın şifreleme sistemini kırmadan gerçekleştirdi.

FBI, Silinen Signal Mesajlarına Nasıl Erişti?

Bildiğiniz üzere mesajlaşma uygulamalarında bildirim izni verdiğinizde yeni bir mesaj aldığınızda cihazınıza bildirim gelir. Bu bildirimlerde genellikle “X size mesaj gönderdi: ...” şeklinde mesaj içeriğinin bir kısmı da yer alır. İşte kritik nokta tam olarak burada başlıyor.

iOS, bu bildirimlerde gösterilen metinleri kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla geçici olarak saklayabiliyor. Üstelik bu veriler Signal’daki mesajlar silinse hatta uygulama cihazdan tamamen kaldırılmış olsa bile bir süre daha sistemde kalmaya devam edebiliyor.

FBI da tam olarak iOS’taki bu bildirim sisteminden yararlandı. Cihazda saklanan bildirim verilerini inceleyerek bazı mesaj içeriklerine ulaşmayı başardı. Tabii elde edilen verilerin yalnızca gelen mesajlarla sınırlı olduğunu söyleyelim. Çünkü bir mesaj gönderdiğinizde bildirim karşı tarafa gider, size değil. Sonuç olarak mesajlara erişim Signal’daki bir güvenlik açığından değil, iOS’un bildirim sisteminin çalışma şeklinden kaynaklandı.

Peki iOS'un bildirim içeriğini saklamasını engellemenin bir yolu var mı? Evet.

Signal İçin Bildirim İçeriği Nasıl Gizlenir?

Signal üzerinden gelen mesajların bildirimde gösterilmesini ve iOS tarafından saklanmasını engellemek mümkün. Bunun için öncelikle Signal uygulamasını açın ve sol üst köşedeki profil simgesine dokunun. Ardından Ayarlar > Bildirimler yolunu takip edin. Burada bildirim içeriğiyle ilgili bölümde yer alan "Göster" seçeneğine dokunun ve "Yalnızca isim" ya da "İsim veya içerik yok" seçeneklerinden birini işaretleyin.

"Yalnızca isim" seçeneğini seçerseniz mesaj içeriği gizlenir, ancak mesajı gönderen kişinin adı görünür. "İsim veya içerik yok" seçeneğini seçtiğinizde ise hem gönderenin adı hem de mesaj içeriği tamamen gizlenir. Sizin için en uygunu seçebilirsiniz.

Signal, Güvenli Bir Mesajlaşma Uygulaması mı?

Signal, son yaşanan olaya rağmen hâlâ en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri. Nitekim yaşanan olayda mesajlara erişim Signal’dan kaynaklanan bir zafiyet nedeniyle değil, iOS’un bildirim sistemi nedeniyle mümkün oldu. Bu bağlamda gizliliğe önem veriyorsanız Signal kullanabilirsiniz. İhtiyacınıza göre bildirim içeriğini gizleyerek güvenliğinizi daha da artırabilmeniz mümkün. Bunu da zaten az önce anlattık.

Editörün Yorumu

FBI’ın bildirim sisteminde tutulan veriler üzerinden mesajlara erişebilmesi gerçekten şaşırtıcı. Açıkçası böyle bir yöntemin kullanılabileceğini beklemiyordum. Elbette gizlilik açısından oldukça kritik özel bir işim yok ve bu yüzden Signal kullanmıyorum. Ancak kullanıyor olsaydım yine de bildirim içeriklerini gizlerdim.