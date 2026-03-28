WhatsApp'ın Yeni Özelliği ile Hiçbir Mesaj Kaçırılmayacak

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Bu özellikle düzenli olarak yayınlanan güncellemelerle kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık veren bir uygulamaya dönüştürülmesinden kaynaklanıyor. Bunun son örneği ise WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.26.12.10 beta sürümünde test etmeye başladığı mesaj özetleme özelliği olacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın Mesaj Özetleme Özelliği Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın yeni mesaj özetleme özelliği, kullanıcıların henüz okumadığı birden fazla mesajı toplu şekilde özetleyecek. Özellikle gün içinde çok fazla mesaj alan kişiler, her sohbeti tek tek açıp okumak zorunda kalmayacak. Okunmamış tüm mesajların genel bir özetini elde eden kişiler, önemli bir şeyler olup olmadığını anında görebilecek.

Yeni özelliğe erişmek için mesajlaşma uygulamasının şu anda aktif olarak kullanılan filtrelerinden "okunmamış" seçeneğini işaretlemek gerekecek. Bu filtrenin üzerine basan kişiler, sohbetin en üstünde okunmayan mesajların kısa bir özetini görecek. Bu özetin ne kadar sürede oluşturulacağı ise ne kadar sohbet olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterecek.

WhatsApp Mesajları Özetlerken Gizliliği Sağlayacak mı?

Okunmamış mesajları özetlemek için kullanılacak yeni özellik, üst kuruluşu Meta tarafından geliştirilen özel işleme teknolojisine dayanacak. Bu ne sohbetlerin içeriğinin ne de oluşturulan özetlerin WhatsApp, Meta ya da başka bir kuruluş tarafından görülemeyeceği anlamına geliyor. Söz konusu teknolojinin güvenilirliğinin NCC Group da dahil olmak üzere pek çok bağımsız kuruluş tarafından doğrulandığını belirtmekte fayda var.

Yine de güvenlik ve gizlilik konusunda endişeleri olan kullanıcılar için birkaç önlem alınacak. Örneğin özellik tamamen isteğe bağlı olarak sunulacak. Kullanıcı istediğinde okunmamış mesajları özetlemeyi tercih edebilecek. Öte yandan özel işleme teknolojisinin varsayılan olarak kapalı geldiğini de belirtmekte fayda var. Eğer ileride Meta'nın yapay zeka destekli özetleme özelliğini kullanmak isterseniz önce bu ayarı sizin açmanız gerekecek.

WhatsApp'ın Mesaj Özetleme Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

WhatsApp'ın okunmamış mesajları özetleme özelliği şu an geliştirilme aşamasında. Bu tür özellikler genellikle sorunsuz şekilde çalışacak hâle geldikten sonra beta kullanıcılarına sunulur. Bu aşamada geri bildirimler toplanır, herhangi bir sorun olmadığı sonucuna varıldıktan sonra da genel kullanıma açılır. Şu an test aşamasında olduğunu göz önünde bulundurursak yeni özelliğin yılın ikinci yarısından önce gelmesinin en iyi ihtimalle Mayıs ya da Haziran ayını bulabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Gün içinde çok yoğun olabiliyoruz. Bu zamanlarda gelen her mesajı okuyayacak zamanımız olmayabiliyor. Şayet her mesajı okumakla zaman kaybedersek işlerimizi yapacak vakit kalmayabilir. O yüzden WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bu özelliği çok faydalı buluyorum. Kısa sürede oluşturulacak özetler sayesinde neler olup bittiğini anında öğrenebileceğiniz. Böylece önemli bir şey varsa direkt dönüş yapabileceğiz. Bu da zamanı daha iyi yönetmemizi sağlayacak.