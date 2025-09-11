Silent Hill F'nin Dosya Boyutu Ortaya Çıktı! Kaç GB Olacak?
Merakla beklenen Silent Hill F'nin dosya boyutu belli oldu. Peki, yayıncılığını Sega'nın üstlendiği korku oyunu kaç GB olacak? İşte detaylar!
Silent Hill serisinin yeni oyunu ile ilgilii heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda korku türünün başarılı bir örneği olan Silent Hill F'nin dosya boyutu ortaya çıktı. Peki, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oyunu indirmek için kaç GB boş alana ihtiyaç duyulacak?
Silent Hill F Kaç GB Olacak?
NeoBards Entertainment tarafından geliştirilen Silent Hill F, PlayStation 5'te 36.6 GB, Xbox Series X/S'te ise 35 GB ile 45 GB arasında dosya boyutuna sahip olacak. PC sürümünün dosya boyutu henüz belli değil ancak konsol sürümünden daha yüksek olması bekleniyor.
Silent Hill F Fragmanı
Silent Hill F Türkiye Fiyatı
Silent Hill F'nin standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü şu anda ön sipariş verilebiliyor. Standart sürüm Steam'de 36,99 dolar (1.527 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 2.799 TL, PlayStation mağazasında ise 3.449 TL TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Digital Deluxe sürümü için Steam'de 41,99 dolar (1.733 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 3.149 TL, PlayStation mağazasında ise 3.849 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyunu bu mağazalar üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.
Silent Hill F Çıkış Tarihi
En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan Silent Hill F 25 Eylül 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümüne Steam ve Epic Games mağazası üzerinden erişilebilecek.
Silent Hill F Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
Football Manager 26'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! Cep Yakıyor
Football Manager 26'nın Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca yeni futbol menajerlik oyununun ne zaman çıkacağı da açıklandı. İşte oyuna dair detaylar!
Silent Hill F Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT
- DirectX: Sürüm 12