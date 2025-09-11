Football Manager 26'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! Cep Yakıyor

Merakla beklenen Football Manager 26 ön siparişe açıldı. Bununla birlikte yeni menajerlik oyunu Football Manager 26'nın Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca PC, konsol ve mobil sürümlerinin çıkış tarihi de açıklandı. Yapılan duyuruya göre serinin yeni oyununu çok yakında oyuncularla buluşacak.

Football Manager 26'nın Türkiye Fiyatı

Football Manager 26 Steam, Epic Games mağazası ve Microsoft Store üzerinden ön siparişe sunuldu. Yeni futbol menajerlik oyununun standart sürümü Steam'de yüzde 10 indirim ile 49,99 dolar (2.063 TL) yerine 44,99 dolar (1.857 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Serinin yeni oyunu Microsoft Store ve Epic Games Store'da yüzde 10 indirim ile 1.999 TL yerine 1.799,10 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu üç mağazadan birini ziyaret edebilir ve oyunu ön sipariş verebillirsiniz. Konsol sürümünün fiyatı henüz belli değil ancak çok yakında açıklanması bekleniyor.

Football Manager 26'nın Çıkış Tarihi

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan Football Manager 26, 4 Kasım 2025 tarihinde satışa sunulacak. FM26 Console Edition (Xbox/PS5) ve FM26 Mobile (Android/iOS) da aynı gün çıkacak. FM26 Touch (Nintendo Switch) ise dijital olarak 4 Aralık'ta gelecek.

Football Manager 26'nın Fragmanı

Football Manager 26'nın Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

4 GB Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 / Intel HD 530. Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M / AMD Radeon R9 M375 / Intel HD 530 512MiB VRAM

Oyunun yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Football Manager 26'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri