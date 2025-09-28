Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Şırnak'taki Meşhur Toyota Supra Rekor Fiyata Satıldı!

Koleksiyonerlerin birbiriyle yarıştığı, eski sahibi benim hayır benim diyerek herkesin birbiriyle rekabete girdiği meşhur Toyota Supra sonunda satıldı. Rekor bir fiyata satılan otomobilin pek çok önemli aksamı bulunmuyor. Dahası ihaleyi kazanan tüketici toplamda 23 milyon TL ödeme yapacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünyada Sayılı Olan Toyota Supra MK4 Şırnak'ta Satıldı!

İhaleye ilk sunulduğunda yani Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ilk fiyatı 450 bin TL olan Toyota Supra MK4 tam 6 milyon TL'ye alıcı buldu. Ancak araç sahibi sadece 6 milyon ödeyerek otomobile sahip olamayacak. Zira aracın diğer masrafları ve vergi yüküyle birlilkte toplam maliyeti 23 milyon TL'yi bulacak.

Buradaki en büyük masraf aslında motor. Zira bu otomobil gümrük kayıtlarında her ne kadar yer almasa da 3 litrelik bir 2JZ motora sahip ve aracın gümrükten çıkış noktasında ödeyeceği vergi bu motor hacmi üzerinden alınıyor. Bu sebeple araca motor bulunmadan gümrükten çıkarmakta mümkün değil.

Bunun yanında araca gümrükte geçirdiği süreyle ve diğer masraflarıyla da ilgili ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Aracı alan kişi tüm bu masrafları göze alarak yola çıktıysa kendi yapacağı hesaplamaya da göre 20 ile 25 milyon TL bir bütçe ayırmış durumdadır.

Ancak ihaleyi kazanan kişi 6 milyon TL teklife aldanarak ihaleyi kazanmışsa muhtemelen ihaleden geri çekilecektir ve önümüzdeki bir tarihte otomobil tekrardan ihaleye çıkacaktır. Konuyla ilgili olarak aracın akıbeti ilerleyen günlerde belli olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...