Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Yine Red Dead Redemption 2 Değil
Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunu belli oldu. Peki, Epic Games'in ücretsiz sunduğu oyun nasıl alınır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunu SKALD: Against the Black Priory oldu.
- Oyunu kütüphaneye eklemek için 29 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.
- SKALD: Against the Black Priory, sıra tabanlı taktiksel PRG türünü seven oyunculara hitap ediyor.
Epic Games, her gün bedava oyunlar dağıtmaya devam ediyor. İlk gizemli oyun olarak Hogwarts Legacy'i ücretsiz olarak sunan Epic Games, Blood West, Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel ve We Were Here Together dahil pek çok oyunu bedava dağıttı. Şirketin yeni ücretsiz oyunu ise büyük bir tepkiye yol açtı.
Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Epic Games, SKALD: Against the Black Priory'i bedava veriyor. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 29 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.
SKALD: Against the Black Priory Fragmanı
SKALD: Against the Black Priory Nasıl Bir Oyun?
SKALD: Against the Black Priory, ortadan kaybolan arkadaşımızı bulmak için yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta birbirinden tehlikeli düşmanlar ile karşılaşıyoruz. Sıra tabanlı savaş sistemini içeren yapımda doğru hamleleri yapmak ve kaynakları dikkatli kullanmak son derece önemli. Oyun, zor bir oynanışa sahip olduğundan doalyı sık sık kaydetmek gerekiyor.
Çeşitli silahlar, zırhlar ve diğer eşyalar ile karakterimizi daha güçlü hâle getirebiliyoruz. Taktiksel düşünmeyi gerektiren oyunun grafikleri, Commodore 64 dönemindeki oyunlara benziyor. High North Studios taraıfndan geliştirilen SKALD: Against the Black Priory, 2024 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.
SKALD: Against the Black Priory Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5 veya AMD eş değeri
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel Iris / AMD Vega eş değeri
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Herkesin Gözü Bu Oyunda! Listelerden İnmek Bilmiyor
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan ARC Raiders, oyuncu sayısı ile şaşırttı. TPS oyunu, her gün yüz binlerce kişi tarafından oynanıyor.
SKALD: Against the Black Priory Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 7. nesil Intel işlemci veya AMD eş değeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 10 serisi veya eş değeri
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan