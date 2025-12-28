Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Yine Red Dead Redemption 2 Değil

Epic Games, her gün bedava oyunlar dağıtmaya devam ediyor. İlk gizemli oyun olarak Hogwarts Legacy'i ücretsiz olarak sunan Epic Games, Blood West, Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel ve We Were Here Together dahil pek çok oyunu bedava dağıttı. Şirketin yeni ücretsiz oyunu ise büyük bir tepkiye yol açtı.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, SKALD: Against the Black Priory​'i bedava veriyor. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 29 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

SKALD: Against the Black Priory Fragmanı

SKALD: Against the Black Priory Nasıl Bir Oyun?

SKALD: Against the Black Priory, ortadan kaybolan arkadaşımızı bulmak için yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta birbirinden tehlikeli düşmanlar ile karşılaşıyoruz. Sıra tabanlı savaş sistemini içeren yapımda doğru hamleleri yapmak ve kaynakları dikkatli kullanmak son derece önemli. Oyun, zor bir oynanışa sahip olduğundan doalyı sık sık kaydetmek gerekiyor.

Çeşitli silahlar, zırhlar ve diğer eşyalar ile karakterimizi daha güçlü hâle getirebiliyoruz. Taktiksel düşünmeyi gerektiren oyunun grafikleri, Commodore 64 dönemindeki oyunlara benziyor. High North Studios taraıfndan geliştirilen SKALD: Against the Black Priory, 2024 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

SKALD: Against the Black Priory Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5 veya AMD eş değeri

Intel i5 veya AMD eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel Iris / AMD Vega eş değeri

Intel Iris / AMD Vega eş değeri DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

SKALD: Against the Black Priory Önerilen Sistem Gereksinimleri