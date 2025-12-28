Herkesin Gözü Bu Oyunda! Listelerden İnmek Bilmiyor

ARC Raiders, iki ay önce satışa sunuldu ve kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Hatta o dönem üst üste rekorlar kırdı. Son paylaşılan bilgilere bakılacak olursa hâlâ popülerliğinden ödün vermeyerek listelerdeki konumunu korumayı sürdürüyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan bu TPS oyununu her gün yüz binlerce kişi oynuyor.

Arc Raiders, Oyuncu Sayısı ile Şaşırtıyor

TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere ARC Raiders, iki ay önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen günümüzde hâlâ ortalama 300 bin ile 400 bin arasında oyuncu tarafından oynanıyor.

Çoğu yeni oyun birkaç hafta içinde oyuncu kaybederken ARC Raiders'ın iki ay geçmiş olmasına rağmen yüz binlerce oyuncu tarafından oynanmaya devam etmesi şaşırttı. Bu oyuncu sayısı verisinin Steam ile sınırlı olduğunu belirtelim. Konsoldaki oyuncularla göz önünde bulundurulduğunda oyunun günlük oyuncu sayısının çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Arc Raiders ayrıca Steam'de en çok satılan PC oyunları listesinde de son birkaç haftadır zirveyi bırakmıyor. Bu durum, oyunun yalnızca güçlü bir oyuncu kitlesine sahip olmadığını, aynı zamanda satış anlamında da büyük bir başarı yakaladığını gösteriyor. Dolayısıyla her geçen gün oyunun oyuncu kiltesinin büyümeye devam ediyor.

Arc Raiders Fragmanı

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

Arc Raiders, tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçiyor. Oyunda insanlar hayatta kalabilmek içni yer altında yaşamak zorunda kaldı. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda görevleri tamamlamamız ve kaynak toplamamız gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Görev esnasında çeşitli düşmanlarla mücadele ediyoruz.

Takım Hâlinde hareket etmek, görevleri yapabilmek için son derece önemli. Topladığımız kaynaklar ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebiliyoruz. Atmosferi başarılı bri şekilde yansıtan yapımda ekipman yükseltmesi de yapabiliyoruz. Böylece oyunda ilerledikçe daha güçlü olabiliyoruz. Oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabiliyoruz.