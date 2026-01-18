Efsane Strateji Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Tycoon türünü sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun ücretsiz hâle geldi. Ekrana kilitlenmenize neden olacak kadar etkisi altına almayı başaran bu oyun için sunulan fırsat yalnızca belirli bir süreliğine sunuluyor. Dolayısıyla söz konusu türe yakından ilgi duyanların biraz acele etmesi gerekiyor.

Smart Factory Tycoon Ücretsiz Hâle Geldi

Smart Factory Tycoon, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 7.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da eğer şimdi alırsanız 345 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor ancak oyun, 20 Ocak saat 10.00'da yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklemezseniz oyuna bedava sahip olma hakkınızı kaybedeceksiniz.

Smart Factory Tycoon Nasıl Bir Oyun?

Smart Factory Tycoon esasında bir yönetim oyunu ancak burada bir ülke ya da şehir yönetmiyorsunuz. Oyunda bir fabrikanız bulunuyor, burada hayalinizdeki gibi bir yere kavuşmak için dilediğiniz gibi tasarlıyorsunuz. Ayrıca size yardımcı olacak pek çok robotu kullanma imkânına sahip oluyorsunuz.

Oyun tycoon mantığına dayandığı için sürecin her aşamasında sizin mutlaka bir dokunuşunuz oluyor. Özellikle de oyuna yeni başladığınız zamanlarda her şeye sizin müdahale etmeniz gerekiyor. Yeni teknolojiler araştırıp başarılı bir iş adamı olmak için çıktığınız bu yolculukta eğer iyi bir strateji izlerseniz hedeflerinize daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Smart Factory Tycoon Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) / Windows 8 (64-bit) / Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-6100T / AMD FX-6100

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7-250X

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Smart Factory Tycoon Önerilen Sistem Gereksinimleri