Steam'de Sonbahar İndirimleri Başladı! Oyunlar Aşırı Ucuzladı

Oyun dünyasının beklediği o an geldi. Steam'de Sonbahar İndirimi başladı. Bununla birlikte RPG'den simülasyona aksiyondan maceraya kadar çeşitli türlerde çok sayıda oyunun fiyatı çeşitli oranlarda düştü. Ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 6 Ekim 20.00'de sona erecek. Bu tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece maddi açıdan tasarruf elde edebilirsiniz.

Steam'de Sonbahar İndirimi Başladı

2020 yılının mayıs ayında piyasaya sürülen Mafia 3'ün Definitive sürümü, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. TPS ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 29.99 dolardan (1.246 TL) 2,99 dolara (124 TL) düştü. Yüzde 80 indirime giren Mafia II'nin Definitive sürümü ise 29.99 dolar yerine 5.99 dolar (249 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Two Point Campus yüzde 90 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği oyun 24.99 dolar (1.039 TL) yerine 2.49 dolara (103 TL) satılıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 2022 yılının ağustos ayında piyasaya sürüldü.

Frontier Developments tarafından geliştirilen Elite Dangerous yüzde 90 oranında indirime girdi. Uzayda geçen simülasyon oyunu 10.49 dolardan (436 TL) 1.04 dolara (43 TL) düştü. 2015 yılının nisan ayında piyasaya sürülen oyunun 80 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Oyunun Steam'dkei Türkçe incelemeleri ise "Çok Olumlu" şeklinde.

Simülasyon türünün başarılı bir örneği olan American Truck Simulator ise yüzde 75 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyun 10.09 dolar (419 TL) yerine 2,52 dolar (104 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 75 indirime giren Euro Truck Simulator 2 da 10.09 dolar yerine 2.52 dolara satılıyor.

Peki, siz Steam'in sonbahar indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle almak istediğiniz bir oyun var mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.