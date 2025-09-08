Snapchat'ten Sizi Uzaya Bile Götürebilecek Özellik!

Snapchat, bu zamana kadar fotoğraflarınızı çok daha canlı, renkli ve eğlenceli hâle getiren çeşitli yapay zeka özellikleri kullanıma sundu. Platform şimdi de hayal gücünüzü tamamen serbest bırakmanıza izin veren yeni bir yapay zeka destekli özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde fotoğrafınızı sadece birkaç kelimeyle uzay temalı hâle bile getirebiliyorsunuz.

Snapchat, Yapay Zeka Lenslerini Tanıttı

Snapchat'in ilk büyük yapay zeka özelliği, yapay zeka ile oluşturulan görsellere olan ilginin büyük ölçüde arttığı 2024'te gelmişti. Snapchat'in kullanıcıların fotoğraflarını bambaşka hâllere getiren Dreams özelliği çok büyük ilgi görmüştü ancak görselin nasıl bir şeye dönüşeceğini belirleyen seçeneğiniz yoktu.

Dreams özelliği, birkaç farklı açıdan çekilmiş fotoğraf göndererek çalışıyor. Fotoğraflar yüklendikten bir süre sonra size fantastik görünüme sahip görüntüler oluşturuyor. Bu görüntüler, Snapchat'te uzun süredir mevcut bitmoji avatarlarının daha gerçekçi hâli olarak düşünülebilir ancak kendi oluşturduğunuz avatarlardan daha az size benziyor.

Snapchat, bu özelliği şimdi biraz daha ileri götürüyor. Platformun en yeni özelliği olan Imagine Lens, kullanıcılara daha fazla özgürlük ve benzerlik sunuyor. Dreams özelliğinden farklı olarak yeni özellikte hayal gücünüzü kelimelere dökebiliyorsunuz. Örneğin "Beni astronot yap" gibi bir metin istemi girerek kendinizi uzaya gitmiş hâle getirebiliyorsunuz.

Yapay zeka lenslerinin metin istemi bazlı çalışması sayesinde aklınıza gelen herhangi bir şeyi fotoğraf üzerinde uygulamanız mümkün. Bir kovboy gibi görünmek mi istiyorsunuz? Öyleyse "Beni kovboya dönüştür" istemini girmeniz yeterli. Üstelik oluşturulan görüntülerde sizin yüz detaylarınız da büyük ölçüde korunuyor.

Kendinizi eğer Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter gibi fantastik dünyalarda görmek istiyorsanız bu yeni özelliği denemek isteyebilirsiniz. Ancak yapay zeka destekli bu lens özelliğinin şu anda Lens+ veya Snapchat+ Platinum abonelerine özel olduğunu belirtelim. Yapay zeka ile fotoğraf oluşturmak ile ilgileniyorsanız ücretli abonelik almayı düşünebilirsiniz.