Sezen Aksu'nun Klibinde Kullandığı Yapay Zeka, Fotoğraflar'a Geliyor

Google, bu yıl yapay zeka ile video üretimi konusunda bambaşka bir çağa kapı aralayan Veo 3'ü kullanıma sundu. Rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde ettiren bu yapay zeka modeli, sanatçılar tarafından da şarkı kliplerinde kullanıldı. Türkiye'de Veo 3'ü şarkı klibinde kullanan sanatçılardan biri de Sezen Aksu oldu.

Sadece birkaç kelime ile ses ve görüntüyü bir araya getirerek benzersiz videolar oluşturan Veo 3, Google Fotoğraflar'a da geliyor. Fotoğraflar'a gelen bu yeni modelle birlikte kullanıcılar sadece birkaç basit adımda fotoğraflarını yüksek kaliteli videolara dönüştürebilecek.

Veo 3, Google Fotoğraflar'da Kullanılabilecek

Veo 3 şu ana kadar Google'ın ücretli abonelik hizmetleri AI Ultra ve AI Pro'yu alan kullanıcılar tarafından Gemini üzerinden kullanılabiliyordu. Google Fotoğraflar'a entegre edilmesi sayesinde ise kullanıcılar fotoğraflarını ücretsiz olarak videoya dönüştürebilecek.

Tahmin edilebileceği gibi, bu yeni özelliğin bir sınırı ve bazı kısıtlamaları olacak. Kullanıcılar gün içinde belirli bir sayıya kadar fotoğrafı videoya dönüştürebilecek. Bununla birlikte, Veo 3'ü rakiplerine göre avantajlı konuma getiren ses özelliği bulunmayacak ve videolar 4 saniye uzunluğunda olacak.

Yeni fotoğrafı videoya dönüştürme özelliğine Google Fotoğraflar uygulamasının yapay zeka destekli araçların yer aldığı yeni oluşturma bölümünden erişilebilecek ancak bu özelliği şu anda Türkiye'de kullanmak mümkün değil.

Veo 3, Google Fotoğraflar'da Ne Zaman Kullanılabilecek?

Google tarafından yapılan duyuruya göre Veo 3 destekli yapay zeka video oluşturma özelliği şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcıların erişimine açık. Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda şimdiye kadar net bir tarih paylaşılmadı ancak yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

Teknoloji devinin Veo 3'ü entegre ettiği uygulamaların Google Fotoğraflar ile sınırlı kalmaması da muhtemel. Şirket özellikle son zamanlarda hizmetlerine yapay zeka modellerini entegre etmeye odaklanmış durumda. Diğer popüler hizmetlerine ne tür yapay zeka özellikleri getireceği ise merakla bekleniyor.