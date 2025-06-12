Her Markanın İstediği Mobil İşlemciye Geekbench Bile Dayanamadı

Qualcomm'un son kozu Snapdragon 8 Elite 2 mobil işlemcisinin lansman öncesi benchmark testi sonuçları ortaya çıktı. Sektörde doğruluğu ve güvenilirliği ile öne çıkan sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Snapdragon 8 Elite 2'nin Geekbench 6 testlerini paylaştı.

CPU ve GPU tarafında eş zamanlı yüksek performans gösteren Elite 2 işlemcisinin selefi, tek ve çift çekirdekte 3100 ve 9800 puan almıştı. Elite 2 ise tek çekirdekte 4000, çekirdekte ise 11.000 puanın üzerine çıktı.

Elite 2 İşlemcisi 5GHz'ye Kadar Hızlanabiliyor

Vivo, Xiaomi ve OnePlus gibi büyük markaların bile almak için sıraya girdiği Snapdragon 8 Elite 2, Qualcomm'un geliştirdiği ikinci nesil Oryon mimarisiyle çalışıyor. 2+6 çekirdek yapısıyla 5GHz saat hızına kadar çıkabiliyor ve yüksek grafik gücü gerektiren uygulamaları bile akıcı bir şekilde çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite 2, TSMC'nin en yeni 3nm üretim süreciyle geliştirildi. 16 MB GMEM önbellek ile birlikte gelen Adreno 840 GPU'ya sahip, ilaveten grafik işleme yetenekleriyle de üstünlük sağlıyor.

İlk Kullanan Xiaomi Olacak

Termal anlamda ısıyı verimli bir şekilde dağıtan mobil işlemcinin; iQOO 15 serisi, OnePlus 15, Realme GT 8 Pro, Redmi K90 ve Honor Magic 8 gibi amiral gemisi modellerine güç sağlayacağı düşünülüyor. İlk kullanacak marka ise Xiaomi olacak.

Özellikle Realme GT 8 Pro, hem Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle, hem de diğer üstün donanım özellikleriyle dünyanın en güçlü telefonu olarak öne çıkıyor.