Telefonu Oyun Canavarına Dönüştürecek İşlemci AnTuTu'da Rekor Kırdı

Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite 5 AnTuTu testine girdi. Snadpragon 8 Elite 2 olarak da bilinen işlemci performans testinde rekor kırarak büyük bir başarının altına imza attı. Görünüşe göre bu işlemciden güç alan telefonlar ve tabletler, en yüksek grafikli oyunları bile rahatlıkla çalıştırabilecek.

Snapdragon 8 Elite 5 AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 5, AnTuTu v11 testinde 4.20 ile 4.40 milyon puan arasında puana ulaşarak en büyük rakibini geride bırakmayı başardı. Bu, AnTuTu testinde şimdiye kadar bir mobil işlemci için görülen en yüksek puan.

Kısa süre önce MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'ün de AnTuTu puanı ortaya ortaya çıkmıştı. Bu işlemci, AnTuTu v11 testinde 4 milyon 11 bin 932 puan almıştı. Bu puanlar, iki işlemcinin de hem yüksek grafikli oyunları hem de yoğun kaynak gerektiren işlemleri sorunsuz şekilde yapabileceğini gösteriyor.

Qualcomm'un yeni amiral gemisinin iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşması bekleniyor. olması bekleniyor.

Snadpragon 8 Elite 5 ayrıca 1.2 GHz hızında bir Adreno 840 GPU'ya sahip olacak. Xiaomi 16 serisinin bu işlemciyi kullanan ilk telefonlar olacağı söyleniyor. 2025 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 15 serisi ise Snapdragon 8 Elite ile birlikte gelmişti.

Snapdragon 8 Elite 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Telefon ve tabletlerin çok yüksek bir performans sergilemesine yardım edecek Snapdragon 8 Elite 5'in 22 Eylül 2025 tarihinde tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte işlemcinin tüm özellikleri belli olacak.