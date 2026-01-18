Yeni Snapdragon İşlemciler Ortaya Çıktı: Amiral Gemilerine Güç Verecek!

Akıllı telefon pazarında işlemci üreticileri arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Samsung ve Apple gibi devler yeni yonga setleri için hazırlıklarını tamamlarken gözler sektörün iki büyük üreticisi olan MediaTek ve Qualcomm'a çevrildi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde MediaTek Dimensity 9500s ve Dimensity 8500 işlemcileriyle sahneye çıkmıştı. Şimdi ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcileri Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar!

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Serisi Neler Sunacak?

Qualcomm yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisini standart Gen 6 ve Gen 6 Pro olmak üzere iki farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunacak. Her iki işlemci de TSMC'nin 2nm teknolojisi ile üretilecek. Yeni üretim süreci yaklaşan işlemci serisinin selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla daha yüksek performans sergileyip daha az güç tüketmesini sağlayacak.

Serinin Pro versiyonu daha yüksek frekanslı çekirdeklere ve daha fazla sayıda GPU birimine sahip olacak. Bununla birlikte işlemcinin özellikle görüntü işleme tarafında gelişmiş teknolojilerle geleceği söyleniyor. Standart Gen 6 ise 8 Elite ailesinin standart haline getirdiği amiral gemisi performansını bir üst seviyeye daha çıkartacak.

Öte yandan henüz doğrulanmasa da Qualcomm'un yeni serisi ile birlikte çekirdek mimarisinde de değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Buna göre yeni yonga setleri CPU tarafında 2+3+3 dizilimiyle gelebilir. Söz konusu mimari işlemcilerin 8 çekirdekli yapısı korurken düşük frekanslı üç çekirdek sistemi ile enerji verimliliğini iyileştirmeye olanak tanıyor.

Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

İddialara göre Qualcomm, yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcilerini bu yılın sonbahar aylarında piyasaya sürecek. Bu bağlamda yeni işlemcilerin yıl sonuna doğru tanıtılması planlanan pek çok Android işletim sistemli pek çok amiral gemisi telefona güç vermesi bekleniyor.

Listedeki en büyük adaylardan birisi Qualcomm'un sadık müşterilerinden Xiaomi. Şirketin bu yıl tanıtmayı hedeflediği Xiaomi 18 serisi yeni Gen 6 serisinden güç alabilir. Uzun bir süredir telefonlarında kendi ürettiği Exynos işlemcilerini kullanmak isteyen Samsung'un da Galaxy S27 serisi için bazı bölgelerde yeni yonga setlerini tercih edebileceği iddia ediliyor.

Öte yandan güvenilir kaynaklar Honor ve Huawei'nin amiral gemisi telefon serileri için bu yıl "Pro Max" takılı versiyonlar geliştirdiklerini iddia ediyor. Aktarılanlara göre bu markalar da yeni üst düzey modelleri için Gen 6 Pro'yu tercih edebilirler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.