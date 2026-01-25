Yeni Snapdragon İşlemcisi PC'leri Aratmayacak: 6 GHz Hıza Çıkabilir!

Son dönemde akıllı telefonlara güç veren mobil işlemciler yüksek performanslarıyla neredeyse masaüstü bilgisayarlara kafa tutmaya başladı. Son olarak Qualcomm geliştirdiği yeni amiral gemisi işlemcisiyle bu sınırı tamamen ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Gelen son bilgilere göre yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi sunduğu yüksek saat hızları ve özel soğutma teknolojileri sayesinde akıllı telefonları adeta bilgisayarlara dönüştürecek. İşte detaylar!

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 6 GHz Hız Sunabilir

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan raporlara göre Qualcomm bu yıl tanıtacağı yeni Gen 6 işlemcisini standart ve Pro olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürecek. Özellikle yeni serinin Pro sürümü sunduğu yüksek performans değerleriyle sektörde öne çıkacak.

Yapılan erken testlerde yeni işlemci 5 GHz gibi akıllı telefonlar için rekor seviyede kabul edebileceğimiz bir saat hızına ulaşmayı başardı. Hatta bazı kaynaklar işlemcinin tepe noktasında 5.5 GHz ile 6.0 GHz bandını zorlayabileceğini ifade ediyor.

Mevcut Snapdragon 8 Elite Gen 5'in 4.61 GHz hızlara ulaştığını düşünürsek yeni Gen 6 Pro'nun 5 GHz barajını aşması mobil cihazlar için tarihi bir dönüm noktası olabilir. Ancak işlemcinin bu denli yüksek bir saat hızı sunması ısınma problemine dair bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Samsung’un Soğutma Teknolojisiyle Geliyor

İddialara göre Qualcomm yeni işlemcilerinin ısınma sorununu önlemek amacıyla Samsung'un Exynos 2600 için geliştirdiği Isı Geçiş Bloğu (HBP) isimli bir teknolojiden yararlanacak. Söz konusu teknoloji işlemcilere eklenen özel bir soğutma bloğu sayesinde ısının çok daha hızlı ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

Bununla birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisinin TSMC'nin yeni nesil 2nm N2P üretim süreciyle üretilecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Zira yeni üretim süreci sayesinde işlemciler seleflerine göre daha yüksek performans sergilemelerine rağmen daha az güç tüketebilecekler.

Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

Qualcomm yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcilerini bu yılın sonbahar aylarında piyasaya sürecek. Bu bağlamda yeni işlemcilerin yıl sonuna doğru tanıtılması planlanan Android işletim sistemli birçok amiral gemisi telefona güç vermesi bekleniyor.

Yonga setlerinin en büyük taliplerinden birisi Qualcomm'un sadık müşterilerinden Xiaomi. Şirketin bu yıl tanıtacağı Xiaomi 18 serisi yeni Gen 6 serisinden güç alabilir. Uzun bir süredir telefonlarında kendi ürettiği Exynos işlemcilerini kullanmak isteyen Samsung'un da Galaxy S27 serisi için bazı bölgelerde yeni yonga setlerini tercih edebileceği iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.