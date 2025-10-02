1873 TL'lik Dev İndirim: Popüler Keskin Nişancı Oyunu Aşırı Ucuzladı

Oyuncuların büyük bir ilgi gösterdiği keskin nişancı oyununun fiyatında inanılmaz bir düşüş meydana geldi. Steam'deki kampanya sayesinde Sniper Elite 5'in fiyatında yüzde 90 oranında düşüş oldu. Bu türü çok severek oynayanlar, kampanya sona ermeden önce fırsatı mutlaka değerlendirmeli.

Sniper Elite 5'in Fiyatı Düştü

Sniper Elite 5, Steam'de indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı, 49.99 dolardan (2080 TL) 4.99 dolara (207 TL) düştü. Bu da oyuncuların yaklaşık 1873 TL'lik tasarruf edeceği anlamına geliyor. Oyunun Deluxe ve Complete sürümleri için de de büyük indirimler uygulandı.

Oyunun Deluxe sürümü, yüzde 80 indirimle birlikte 79.99 dolardan (3328 TL) 15.99 dolara (665 TL) düştü. Complete sürümünün ücreti ise yüzde 70 indirimle beraber 99.38 dolardan (4135 TL) 29.92 dolara (1244 TL) geriledi. Deluxe sürümünü alacak olan kişiler 2663 TL, Complete sürümü alacak olanlar ise 2891 TL tasarruf etmiş olacak.

Sniper Elite 5 Nasıl Bir Oyun?

Sniper Elite 5, en iyi sniper oyunları arasında yer alıyor. Gizlilik odaklı bu keskin nişancı oyunu II. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Nazilerin gizli bir projesini hayata geçirmesini engellemeye çalışan Karl Fairburne adlı keskin nişancıyı yönetiyorsunuz. Oyunda düşmanlara yakalanmadan kaçmak için kullanabileceğiniz çok çeşitli kaçma noktaları bulunuyor ancak bunlardan bazıları sizi büyük bir tehlikenin içine sürükleyebiliyor. O yüzden son derece dikkatli ilerlemeniz gerekiyor.

Oyunda hem tek başınıza hareket edebiliyor hem de partnerinizle ortak hareket edebiliyorsunuz. Partnerinizle eşya paylaşabilir, onu yönlendirebilir ve birbirinizi iyileştirebilirsiniz. Kısacası kusursuz bir iş birliği yaparak düşmanlarınızı beraber alt edebilirsiniz. Serinin önceki oyunlarına göre çok daha büyük bir alana sahipsiniz. Bu da keşfedebileceğiniz bir harita anlamına geliyor.

Düşmanları farklı yere yönlendirmek için başka bir yönden ses çıkarabilirsiniz. Düşmanınız sesin geldiği yere doğru giderken siz de asıl ulaşmanız gereken hedefe doğru hızla harekete geçebilirsiniz. Bu arada merminin gidişinin çok kapsamlı bir şekilde izlenebildiğini de özellikle belirtmek gerekiyor.

Sniper Elite 5 Fragmanı

Sniper Elite 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel CPU Core i3-8100 ya da eş değeri

Intel CPU Core i3-8100 ya da eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: DirectX12 uyumlu, 4 GB VRAM'e sahip ekran kartı

DirectX12 uyumlu, 4 GB VRAM'e sahip ekran kartı Kullanılabilir Depolama Alanı: 85 GB

Sniper Elite 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri