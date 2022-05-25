Sniper Elite 5 ile zengin bir içeriği deneyimleyecek, birbirinden zorlu keskin nişancı görevlerini başarmaya çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüze kadar milyonlara ulaşarak adından söz ettiren Sniper Elite serisi yepyeni bir oyun ile yeniden lansmana çıkmaya hazırlanıyor. Haftalardır Steam üzerinde ön siparişlerde yer alan Sniper Elite 5, 26 Mayıs 2022’de oyuncuların karşısına çıkacak. Rebellion tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan yapım da oyuncular birbirinden farklı görevleri başarmaya çalışacaklar. Gerçekçi grafiklere sahip olan oyun da oyuncular farklı silah modelleri ile görevleri başarmaya çalışacak, gece ve gündüz döngüsü eşliğinde hayatta kalmaya çalışacaklar. Tek oyunculu ve çok oyunculu modlara da ev sahipliği yapacak olan oyun da ne yazık ki Türkçe dil desteği bulunmayacak.

Sniper Elite 5 Özellikleri

Birbirinden farklı silah modelleri,

12 farklı dil seçeneği,

Birbirinden farklı görev seçenekleri,

Gerçekçi grafikler,

Eşsiz ses efektleri,

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,

Gece gündüz döngüsü,

Aksiyon yüklü sahneler,

İlk 4 oyunu ile milyonlara ulaşan Sniper Elite serisi yepyeni oyunu ile en zengin içeriğini oyuncuların karşısına çıkaracak. İlerlemeye dayalı bir oynanışa ev sahipliği yapacak olan oyunda oyuncular görevleri sırayla başaracak ve hayatta kalmaya çalışacaklar. Gerçekçi silah ve ses efektleri ile sürükleyici bir atmosfer yaratacak olan Sniper Elite 5 indir, çarpıcı grafik açıları ve yoğun aksiyon sahneleri ile oyuncuları etkileyecek. X-RAY görüntü açıları ile ateşlenen mermiyi izleme fırsatı da veren oyun, sürükleyici bir havaya hakim. Hem konsol hem de bilgisayar platformunda oynanabilecek olan Sniper Elite 5, çapraz platform desteğine de sahip olacak.

Sniper Elite 5 İndir

Oyuncular tarafından merakla beklenen Sniper Elite 5, 26 Mayıs 2022’de lansmana çıkacak. Oyun cep yakan fiyat etiketi ile Steam üzerinde ön siparişlerini almaya devam ediyor.

Sniper Elite 5 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i3-8100 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX12 capable GPU with 4GB VRAM

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i5-8400 or equivalent

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX12 capable GPU with 6GB VRAM

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan