Geçilemeyen Oyun Kalmayacak! Hile Gibi Özellik Geliyor

Sony'nin yeni AI Ghost sistemi için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu sistem, oyunlardaki aşırı zor bölümlerde kontrolü sizin elinizden alıp zaman kaybetmeden bir sonraki bölüme geçmenize olanak tanıyor. Patent başvurusu ile birlikte çalışma biçimi de açıklığa kavuşan özelliğin oyunculara büyük faydası dokunacak gibi görünüyor.

Sony'nin AI Ghost Sistemi Nasıl Çalışacak?

Sony'nin yapay zeka destekli oyun asistanı Ghost, iki farklı seçenekle birlikte gelecek. Bunlardan ilki, rehberlik yapmaya odaklanacak. Herhangi bir görevde takılmanız hâlinde asistandan o bölümü nasıl geçeceğiniz konusunda yardım talep edebileceksiniz. Hatırlayacak olursanız bunun zaten daha önce birkaç örneği görülmüştü.

Microsoft'un Windows 11 kullanıcılarına sunduğu Gaming Copilot, geçen yıl Game Bar'a entegre edilmişti. Zorlu bölümlerde başvurulan bir asistan olarak oyuncular tarafından benimsenmeye başlanan bu yapay zeka asistanı, sesli mod sunarak oyunlarda takıldığınız yerler için onunla sesli olarak konuşmanıza imkân tanıyor.

Sony'nin şimdilik AI Ghost olarak adlandırdığı bu asistanın rehber modu da temel amacı ona yönelttiğiniz soruları yanıtlamak olan Gaming Copilot'a benzer şekilde çalışacak. Takıldığınız yerde başvurmanız hâlinde size o bölümü nasıl geçeceğiniz konusunda hızlıca bilgiler sağlayacak. Gaming Copilot'tan ayrılacağı nokta ise diğer mod olacak.

İkinci mod, kontrolü tamamen oyuncudan alacak ve oyunun en zor bölümlerini sizin yerinize oynayıp geçecek. Bu asistana güç verecek yapay zeka modelinininse YouTube'da yer alan oyun videoları ve diğer oyuncuların oynanış verileri kullanılarak eğitileceği söyleniyor. Peki, sizin bu asistan ile ilgili görüşleriniz neler? Tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.