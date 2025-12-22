21 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklığın Özel Sürümü Tanıtıldı

Sony, LinkBuds Fit'in en yeni versiyonunu kullanıcılarla buluşturdu. Hâlihazırda mevcut olan siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneklerinin yanında artık bir renk seçeneği daha bulunuyor. Bu yeni versiyonun sadece görünüm üzerinde bir etkisi bulunuyor, diğer renk seçeneklerindeki teknik özellikleri sunmaya devam ediyor.

Sony LinkBuds Fit İçin Yeni Renk Seçeneği Sunuldu

Sony, LinkBuds Fit ürünü için sunduğu üç farklı renk seçeneğinin arasına pembe rengi de ekledi. Bu kulaklık, kulak üzerinde baskı oluşmaması için yumuşak ve içi boş uçlara sahip. Böylece uzun süreli kullanımlarda ideal hâle geliyor. Ayrıca kulaklığın hareket hâlindeyken düşmesini engellemek için çengelli kısımları bulunuyor. Bu sayede kulaklarda sabit kalmaya devam ediyor.

Sony LinkBuds Fit Özellikleri

Ses Teknolojisi : DSEE Extreme (Yapay zeka destekli ses iyileştirme), Uzamsal Ses

: DSEE Extreme (Yapay zeka destekli ses iyileştirme), Uzamsal Ses Gürültü Engelleme : V2 İşlemci ile Ortama Göre Otomatik Uyarlanan ANC

: V2 İşlemci ile Ortama Göre Otomatik Uyarlanan ANC Bağlantı : Bluetooth 5.3 (Çift cihaz desteği)

: Bluetooth 5.3 (Çift cihaz desteği) Pil Ömrü (Kulaklık) : 5.5 saat (ANC Açık) / 8 saat (ANC Kapalı)

: 5.5 saat (ANC Açık) / 8 saat (ANC Kapalı) Pil Ömrü (Toplam) : 21 saate kadar (Şarj kutusu ile)

: 21 saate kadar (Şarj kutusu ile) Hızlı Şarj : 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım

: 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım Kontrol: Dokunmatik yüzey

Sony LinkBuds Fit, DSEE Extreme ile birlikte geliyor. Bu, sıkıştırılmış müzik dosyalarını gerçek zamanlı olarak tarıyor ve bunları orijinal yüksek çözünürlüklü ses kalitesine yaklaştırmak için yapay zeka desteği ile iyileştirme yapıyor. Dosya boyutunu küçültmek için sesin yüksek frekanslı detaylarının kaybolduğu formatlarda oldukça kullanışlı olduğunu söylemek mümkün.

Cihaz, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. V2 işlemcisi sayesinde çevreye göre otomatik olarak ayarlanan ANC özelliği sayesinde etraftaki gürültü düşürülerek tamamen müzik deneyimine odaklanmanız sağlanıyor. Bununla birlikte uzamsal ses desteği de sunuyor. Böylece sesler sanki yanınızdan geliyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor.

Kulaklık, dokunmatik kontrollerle birlikte geliyor. Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan cihaz, aynı anda iki cihaza bağlanma imkânı sunuyor. ANC açıkken 5,5 saat, kapalıyken 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber toplam 21 saate kadar ulaşıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde ise sadece 5 dakikalık şarj ile 1 saat müzik dinleyebiliyorsunuz.

Sony LinkBuds Fit Fiyatı

Sony LinkBuds Fit için 129,99 euro (6 bin 548 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kablosuz kulaklık, pembe, yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere artık toplam dört seçeneği sunuyor. Peki, siz bu kulaklık ve yeni renk seçeneği hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.