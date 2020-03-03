Sosyal Medya Kullanım Süresi, Televizyon İzleme Süresini Geçti

Günümüzde özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması ile sosyal medya kullanım sürelerinde ciddi artışlar yaşanıyor. Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBISAD)ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Mobil İletişim Sektör Raporu'ndan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de sosyal medya kullanım süresi, televizyon izleme süresini geçti.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı’nın açıklamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 98’inin cep telefonu var ve cep telefonu sahiplerinin yüzde 77’sinin akıllı telefonu var. Günlük olarak ortalama 7 saat 9 dakikamız internette geçerken bu sürenin 2 saat 48 dakikasını ise sosyal medyada geçirdiğimiz zaman oluşturuyor. Televizyon izleme süremiz ise 2 saat 44 dakika ile sosyal medyada geçirilen zamandan daha az oluyor: Raporda ülkemizdeki toplam internet kullanıcı sayısının 54.3 milyon olduğu görülürken bu kullanıcıların 52 milyonu sosyal medyada yer alıyor.

İkinci El Telefon Pazarında Yeni Düzenlemeler Yapılmalı

Turnacı’nın açıklamalarına göre ikinci el telefon pazarına da düzenlemeler getirilecek. Yıllık 20 milyon telefonu bulan pazarda vergi kayıpları olduğunu söyleyen Turnacı’ya göre ikinci el telefonlar için yapılacak düzenleme ile 1 milyar TL’lik getiri sağlanması hedefleniyor.

Mobil cihazlarda IMEI konusuna da değinen Turnacı sinyal alınamayan cihazların 7 yılda değil de 2 yılda IMEI havuzundan çıkarılması gerektiğini söyledi. IMEI klonlamanın da sorun yarattığını belirten Turnacı, Türkiye’nin bu konudaki kaybının yıllık olarak 3 milyar TL civarında olduğunu açıkladı.

Cep Telefonlarındaki Taksit Sınırlaması Değişecek

Cep telefonunlarında uygulanan taksit sınırlamasına da değinen Turnacı bu konuda şunları söyledi:

"Yapacağımız düzenlemelerle ikinci eli, 3. dünya ülkelerine ihraç kalemi haline getirebiliriz. Taksit sınırlandırması, yolcu beraberinde gelen cihazları artıracak. Bu cihazların yüzde 20'sini kişiler kullanmak için getirirken, yüzde 80'i ticari amaçlı geliyor. 3 bin 500 TL üzerindeki telefonların 3 taksite düşürülmesindeki bant 5 bin 500 TL'ye çıkarılmalı. Bu sınırlama, tüketicilerin yolcu beraberi ve kayıt dışına yönelmesine neden oldu."