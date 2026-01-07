Şehir Gürültüsünü Kesen Kulaklık Tanıtıldı! Kalite Kaybını Düşürüyor

Soundpeats, yeni kablosuz kulaklığı Aura Nebula'yı CES 2026'da tanıttı. Üst düzey özelliklerle donatılan bu kulaklık, son derece gelişmiş aktif gürültü engelleme gibi özelliklere sahip. Ne var ki markanın aşina olunan uygun fiyatlı modellerinin aksine daha yüksek bir fiyat etiketi ile beraber kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Soundpeats Aura Nebula Özellikleri

Sürücü : 10 mm dinamik + 6 mm planar + çift dengeli armatür + mikro planar tweeter

: 10 mm dinamik + 6 mm planar + çift dengeli armatür + mikro planar tweeter Ses Teknolojileri : aptX Adaptive Lossless, LDAC, Snapdragon Sound, LC3

: aptX Adaptive Lossless, LDAC, Snapdragon Sound, LC3 Gürültü Engelleme (ANC) : -55 dB aktif gürültü engelleme

: -55 dB aktif gürültü engelleme Mikrofon : Yapay zeka destekli 3 mikrofonlu sistem

: Yapay zeka destekli 3 mikrofonlu sistem Batarya Ömrü : Tek şarjla 7 saate kadar

: Tek şarjla 7 saate kadar Şarj Özellikleri : Kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği

: Kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği Bağlantı : Aynı anda iki cihaza bağlanma

: Aynı anda iki cihaza bağlanma Gecikme Süresi : 50 ms Düşük Gecikme Modu

: 50 ms Düşük Gecikme Modu Yazılım Desteği: PeatsAudio (10 hazır ses ayarı, kulaklık uyum testi)

Soundpeats Aura Nebula, 10 mm dinamik sürücü, 6 mm planar sürücü, çift dengeli armatür ve mikro planar tweeter ile birlikte geliyor. Bunların sayesinde daha güçlü ve derin baslar elde edilirken tiz sesler daha çok öne çıkarılıp orta frekanstaki detayları da yakalıyor.

Cihazda mevcut aptX Adaptive Lossless, LDAC ve Snapdragon Sound gibi teknolojiler, kalite kaybını minimum seviyeye düşürdüğü için Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi müzik dinleme uygulamalarındaki şarkıları ya da depoladığınız yüksek çözünürlüklü müzik dosyalarındaki detayları fark etmek mümkün hâle geliyor.

LC3 teknolojisi, ses kalitesini yüksek tutarken pil ömrünü korumaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte bağlantının kopmasını da engelliyor. Cihazın en önemli avantajını ise ANC ya da diğer bir deyişle aktif gürültü engelleme özelliği oluşturuyor. Aura Nebula, -55 dB ANC özelliği sayesinde kalabalık ortamlardaki gürültüleri bastırarak asıl odaklanmanız gereken şarkılara konsantre olmanızı sağlıyor.

Kulaklık, yapay zeka destekli üç mikrofonlu bir sistemle birlikte geliyor. Bu, rüzgârlı havada ya da trafik seslerinin olduğu bir yerde konuşurken arka plandaki gürültünün otomatik olarak algılanıp karşı tarafa minimum seviyede iletilmesine yardımcı oluyor. Böylece konuştuğunuz kişi asıl duyması gereken şeyi yani sizin kendi sesinize odaklanabiliyor.

Soundpeats Aura Nebula Fiyatı

Siyah ve mor renk seçenekleri ile gelen Soundpeats Aura Nebula için 200 dolar (8 bin 608 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tek şarjla 7 saate kadar kullanım imkânı sunan bu kulaklık hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca aynı anda iki cihaza da bağlanabiliyor. 10 farklı hazır ses ayarı ile gelen cihaz, kulaklık uyum testi ve 50 ms düşük gecikmeli modunu PeatsAudio üzerinden kontrol etmenize olanak sağlıyor.