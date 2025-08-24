Söylentiler Doğru Mu? Şahin ve Doğan Yeniden Üretilecek!

Son günlerde bazı medya ortamlarında ve bloglarda Tofaş'ın efsane modelleri Şahin, Doğan, Kartal'ın yeniden üretileceği konusunda haberler ortaya çıkıyor. Bu noktada pek çok tüketici "bu haberler gerçekten doğru mu acaba" şeklinde düşünüyor ve konuyla ilgili sorular yöneltiyor. Peki gerçekten Tofaş Şahin ve Doğan yeniden üretilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Şahin ve Doğan Efsanesi Geri mi Dönüyor?

Türk otomobil tarihinin en ikonik modellerinden biri olan Şahin ve Doğan tekrar yollara mı çıkıyor? Son günlerde sosyal medyada ve bazı içerik sitelerinde dolaşan iddialar nostalji rüzgarlarını yeniden estirdi. Özellikle Yurt Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, Koç Holding ve Fiat 2026 yılında Şahin ve Doğan modellerini yeniden üretmeyi değerlendiriyor.

İddialar tüketiciler üzerinde büyük bir heyecan yaratsa da şu an için ne Koç Holding'den ne de Fiat cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Konuyla ilgili gelen bilgiler ise üretim planlarının masada olduğunu ancak sürecin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtiyor. Bu nedenle şimdilik tüm bu bilgiler sadece iddia seviyesinde.

Otomotiv sektöründen kulis bilgilerine göre Koç Holding'in uygun fiyatlı, geniş kitlelere hitap eden bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu bağlamda yeniden doğacak Şahin ya da Doğan isimlerinin aslında modern bir Egea altyapısı üzerine kurulmuş düşük maliyetli modeller olabileceği de konuşulanlar arasında.

Yani geçmişin tasarımı değil sadece ruhu yaşatılabilir. Zira bahsi geçen otomobiller Türk insanının kalbinde büyük bir yer edinmiş olsa da aslında temelde "tasarım hatası" olarak üretilmiş otomobiller. Bu noktada özellikle otomotiv sektörüyle ilgilenen okurlarımız hatırlayacaktır bir dönem Tofaş marka otomobillerin her kaza sonrasında ortadan ikiye neden bölündüğü konu alınmıştı.

Yapılan araştırmalar ve analizlere bakıldığındaysa aslında otomobillerin A ve B sütunlarının yanlış tasarlandığı bu sebeple yılların yorgunluğu ile birlikte otomobillerin ortadan ikiye ayrılacak duruma geldiği bildiriliyor. Bu da tekrar aynı otomobilin üretilmesinin neredeyse "imkansız" olduğu anlamına geliyor. Ancak dönem şartları dikkate alındığında aynı ruhu ve amacı taşıyacak olan otomobillerin yakın bir tarihte tüketiciye sunulması mümkün.