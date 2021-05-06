SpaceX SN15 Roketi Bu Sefer Başarıyla Fırlatıldı! (Video)

SpaceX SN15 roketi ilk defa sorunsuz bir şekilde fırlatıldı ve inmeyi başardı. Elon Musk'ın SpaceX şirketi, fütüristik Starship'i dört başarısız denemeden sonra başarıyla indirdi.

SN15 prototipinin başarılı test uçuşu, Musk'ın astronotları Ay'a indirmek ve insanları Mars'a göndermek için kullanmayı planladığı programda önemli bir adım.

Starship SN9 ve SN10'un Şubat ve Mart ayı başlarında benzer test uçuşları, biri roketin inişi sırasında, diğeri ise dikey konumda başarılı bir temastan kısa süre sonra ateşli patlamalarla sona ermişti.

SpaceX'in tam ölçekli, paslanmaz çelik, mermi şeklindeki roketinin son versiyonu, yatay olarak alçalmadan önce Meksika Körfezi üzerinde 10 kilometreden fazla yükseldi. Daha sonra iniş için tam zamanında dikey konuma geldi.

50 metrelik roketin tabanındaki oluşan yangın hızla söndürüldü ve roket altı dakikalık uçuştan sonra ayakta kalmayı başardı. SpaceX CEO'su Musk ise inişin "nominal" yani başarılı olduğunu tweetledi.

Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute — SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021

SpaceX SN15 roketi ilk defa sorunsuz indi

SpaceX için iki haftalık çarpıcı bir başarıyı gösteren bu fırlatış, uzaydaki ilk Amerikalı olan Alan Shepard'ın uçuşunun 60. yıldönümünde gerçekleşti.

Şirket, geçtiğimiz dönemde NASA için uzay istasyonuna dört astronot fırlattı ve Apollo ay görevinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk gece mürettebatını gerçekleştirdi. Mini internet uyduları (Starlink) için de bir çift fırlatma yapıldı.

Bir aydan kısa süre önce NASA, önümüzdeki birkaç yıl içinde astronotları Ay yüzeyine ulaştırmak için SpaceX'in Starship roket gemisini seçmişti. Ancak kaybeden şirketlerin -Blue Origin ve Dynetics- protestosundan sonra 3 milyar dolarlık sözleşme durduruldu.

Musk ise NASA'dan gelecek ödemenin Starship'in geliştirilmesine yardımcı olacağını söyledi. Şimdiye kadar oldukça pahalı bir proje olduğunu ve çoğunlukla "şirket içi finanse" edildiğini aktardı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Starlink fırlatması, 60 uyduyu yörüngeye yerleştirdi ve bir hafta içinde ikinci Starlink lansmanıydı. SpaceX şu anda yörüngede yaklaşık 1.500 Starlink uydusuna sahip ve gezegene uydu genişbantı getirmek için büyüyen bir takımyıldız oluşturuyor. Starlink'in hedefinde 12 bin adet internet uydusu bulunuyor.

Starlink daha önce 10 bindeki müşterilerini onaylamıştı. Şirketin yaptığı web yayını sırasında 500 bin ön sipariş alındığı açıklandı. Şubat ayında ön sipariş almaya başlayan Starlink, müşterilerden 99 dolarlık depozito istiyor. Hizmet ayrıca ekipman için 499 dolar taahhüt gerektiriyor.