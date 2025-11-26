Yine mi? Spotify'a Resmen Zam Geliyor!

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından Spotify, artan maliyetler nedeniyle zaman zaman abonelik ücretlerinde değişikliğe gidebiliyor. Türkiye’de döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle bu zamlara diğer ülkelere göre daha alışık olsak da bu kez benzer bir fiyat artışı farklı bir ülkede gündemde.

Gelen bilgilere göre en iyi müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, en fazla kullanıcıya sahip olduğu ülkelerden ABD’de abonelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor. Peki Spotify fiyatı kaç dolar olacak?

Spotify Abonelik Fiyatı ABD'de Artabilir

Ekim 2025’te Türkiye’de zamlanan Spotify’ın Premium abonelik ücretleri, ABD’de ise en son 2024 yılında artırılmıştı. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor, platformun gelecek yılın başlarında ülkede yeniden fiyat artışına gideceğini öne sürüyor.

Zammın kaç dolar ya da yüzde kaç seviyesinde olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak önceki fiyat artışları dikkate alındığında Aile ve Duo planlarının bireysel plana kıyasla daha yüksek bir artışla karşılaşması bekleniyor. Bu olası zammın arkasında ise Universal, Sony ve Warner gibi büyük müzik şirketlerinin baskısı olduğu ifade ediliyor.

Söz konusu şirketler, Spotify’ın Netflix ve Disney Plus gibi dijital servislerle kıyaslandığında hâlâ daha ucuz kaldığını savunuyor. Nitekim bu platformlar son yıllarda defalarca zam yapmış durumda.

Aslına bakacak olursak Spotify’ın Netflix ve Disney Plus ile doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. Bir taraf müzik dinleme imkanı sunarken, diğer taraf dizi ve filmler sağlıyor. İki platformun ortak noktası yalnızca dijital abonelik hizmeti olmaları.

Spotify’a baskı yapılmasının nedeni ise dijital abonelik pazarında genel fiyat standardının yükselmiş olması ve İsveç merkezli şirketin bu seviyenin altında kalması. Şirketin bu baskılarla istenileni yapıp yapmayacağını önümüzdeki yılın başlarında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.