Spotify'dan Büyük Kolaylık: Çalma Listeleri Tek Tıkla Taşınılabilecek!

Müzik dinleme pazarının dev oyuncusu Spotify, sürpriz bir şekilde uygulamalar arası geçişi basitleştirecek yeni özelliğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki günlerde hayata geçireceği bu "Müziğini İçe Aktar" isimli yeniliği ile rakiplerinden kendi platformuna geçişi zahmetsiz hale getirecek. İşte detaylar!

Diğer Platformlardaki Çalma Listeleri Doğrudan Spotify'a Aktarılabilecek

Bilmeyenler için bugüne kadar diğer müzik platformlarındaki çalma listelerinizi Spotify'a taşımak için Tidal gibi üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle pek çok kullanıcılar için uygulamalar arası geçiş sürecinin zorlaşması anlamına geliyordu.

Ancak Spotify, kısa bir süre önce çalma listesi ve kütüphane transferleri yürüten TuneMyMusic isimli dijital bir servisle anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu iş birliği kapsamında kullanıcılar herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan diğer platformlardaki çalma listelerini Spotify'a aktarabilecek.

Şirket bunun için çok yakında platformdaki "Kütüphanen" sekmesinin alt kısmına "Müziğini İçe Aktar" isimli yeni bir bağlantı seçeneği ekleyecek. Kullanıcılar bu bağlantıya tıkladığında uygulama üzerinden direkt TuneMyMusic servisine bağlanacak ve buradan çalma listesi transferlerini gerçekleştirebilecek.

Çalma listelerini taşıma ve içeri aktarma seçenekleri müzik sektöründe yeni bir trend değil. Spotify'ın en büyük rakipleri olan YouTube Music ve Apple Music gibi platformlar bu tür özellikleri uzun süredir kendi bünyelerinde sunuyor. Ancak Spotify rakiplerinden farklı olarak bu işlevi üçüncü taraf uygulamalarla iş birliği yaparak sunma yolunu tercih ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.