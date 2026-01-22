Artık Spotify'da Hayalinizdeki Çalma Listesini Anında Oluşturabileceksiniz!

Son dönemde yurt dışına peş peşe uyguladığı zamlarla gündeme gelen Spotify kullanıcı deneyimi zenginleştirmek adına yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sevilen platform son olarak kullanıcıların yapay zeka ile dinlemek istedikleri müzikleri sisteme kolayca tarif edebilmesini sağlayan Prompted Playlist özelliğini duyurdu. İşte detaylar!

Spotify Prompted Playlist Özelliği Neler Sunuyor?

Yeni özellik temel olarak kullanıcıların müzik veya çalma listesi keşfetme süreçlerini hem kolaylaştırıyor hem de zenginleştiriyor. Genellikle yeni parçalar dinlemek için global listelerden veya müzik türlerinden yararlanan kullanıcılar artık ne istediklerini sisteme tarif edebilecek.

Örneğin sisteme "Bilim kurgu filmlerini yansıtan karanlık temalardaki müzikleri listele" gibi tarifler verebileceksiniz. Aynı zamanda kütüphanenize kaydettiğiniz ancak henüz hiç dinlemediğiniz şarkılardan oluşan bir liste talep ederek halihazırda var olan çalma listelerinizi de filtreleyebileceksiniz.

Üstelik sistemin oluşturduğu çalma listeleri sürekli olarak güncellenebilecek. Kullanıcılar aynı tariflerle listelerin günlük veya haftalık olarak yenilenmesi talimatını verebilecek. Ayrıca her şarkının altında o parçanın neden seçildiğine dair kısa notlar yer alacak. Böylece algoritmanın öneri mantığını da kolayca kavrayabileceksiniz.

Nasıl Kullanılır?

Spotify'ı açın ve Oluştur seçeneğine dokunun. İstenen Çalma Listesi'ni seçin. Dinlemek istediğiniz müzikleri belirli bir ruh hali, senaryo veya kültürel anla açıklayın Sistem tariflerinizden yola çıkarak özel bir çalma listesi oluşturacaktır. Buradan çalma listesini günlük veya haftalık olarak yenilemeyi de ayarlayabilirsiniz.

Şimdilik beta sürecinde test edilen yeni Prompted Playlist özelliği yakın zamanda ABD ve Kanada'daki Spotify Premium abonelerinin kullanımına sunulacak. Önümüzdeki aylarda özelliğin Türkiye ve diğer bölgelerde de gelmesi bekleniyor.

Peki siz Spotify'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.