Spotify Yeni Özelliklerini Duyurdu: Şarkı Sözlerini Takip Etmek Artık Çok Kolay!
Spotify şarkı sözleri için yeni özelliklerini duyurdu. Platform çeviri, çevrimdışı erişim ve tasarım yenilikleriyle eskisinden daha keyifli bir deneyim sunacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Kullanıcılar artık Spotify'da şarkı sözlerini tek tuşla ana dillerine çevirebilecek.
- Premium üyeler indirdikleri parçaların sözlerini çevrimdışı modda olsalar bile görüntüleyebilecek.
- Yenilenen arayüz tasarımı sayesinde şarkı sözleri artık daha kolay takip edilebilecek.
Ünlü müzik paylaşım ağı Spotify, platformundaki kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek adına yeni özelliklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Şirket son olarak müzik dinlerken şarkı sözlerini takip etmeyi seven kullanıcıları epey heyecanlandıracak üç büyük özelliğini resmen duyurdu. İşte detaylar!
Spotify'ın Yeni Şarkı Sözleri Özellikleri Neler Sunuyor?
Platformun duyurduğu yeni özellikler arasından en çok dikkat çeken yenilik şarkı sözlerini çevirme desteği oldu. Geçtiğimiz aylarda YouTube Music'in de kullanıma sunduğu yeni özellik bir süredir Spotify'da da test ediliyordu.
Yeni güncelleme ile birlikte beklenen özellik nihayet dünya çapında kullanıma sunuldu. Artık şarkı sözü kartındaki "Çeviri" simgesine dokunarak sözlerin kendi dilinizdeki karşılığını orijinal metnin hemen altında görebileceksiniz.
Bir diğer önemli yenilik ise özellikle seyahat edenleri ve internet kotasını düşünenleri ilgilendiriyor. Yapılan duyuruya göre daha öncesinde Apple Music platformunda karşımıza çıkan çevrimdışı söz desteği artık Spotify'da da kullanılabiliyor.
Bundan böyle Premium kullanıcılar bir şarkıyı çevrimdışı dinlemek için indirdiklerinde şarkı sözleri de otomatik olarak cihazlarına kaydedilecek. Böylelikle internet bağlantınız olmasa dahi şarkıların sözlerine erişebileceksiniz.
Tasarım tarafında da sadeliğe giden Spotify yeni özellikleriyle birlikte "Şu An Çalan" bölümünü güncelledi. Yenilenen tasarımla birlikte şarkı sözleri albüm kapağının hemen altında daha belirgin bir şekilde akacak. Eğer bu akışı görmek istemezseniz menüden özelliği kolayca kapatabileceğinizi de belirtelim.
Ne Zaman Kullanabileceğim?
Spotify, bahsi geçen tüm bu özelliklerin bugünden itibaren dünya genelinde kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlandığını açıkladı. Bu bağlamda söz konusu yeniliklerin birkaç hafta içerisinde herkese ulaşacağı tahmin ediliyor.
