Artık Spotify'ı Tıpkı WhatsApp ve Instagram Gibi Kullanabileceksiniz!

Dijital müzik sektörünün önde gelen isimlerinden Spotify son dönemde yaptığı hamlelerle interaktif bir sosyal medya platformuna dönüşüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında mesajlaşma özelliğini kullanıma sunan şirket şimdi de grup sohbetleri özelliğini duyurdu.

Kullanıcılar yeni özellik ile birlikte tıpkı WhatsApp ve Instagram'da olduğu gibi platformdaki arkadaşlarıyla topluca sohbet edebilecek. Gelin yeni grup sohbetleri özelliğinin tüm detaylarına hep birlikte göz atalım.

Spotify Grup Sohbetleri Özelliği Neler Sunuyor?

Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre yeni özellik kullanıcıların aynı anda en fazla 10 kişiyle sınırlı olmak üzere arkadaşlarıyla sohbet grupları kurmasına imkan tanıyacak. Gruplardaki sohbet deneyimi ise daha öncesinde kullanıma sunulan mesajlaşma özelliği ile tamamen aynı olacak.

Kullanıcılar dinledikleri podcast'leri, favori çalma listelerini ve sesli kitapları arkadaşlarıyla paylaşabilecek ve yakınlarıyla parçalar hakkında sohbet gerçekleştirebilecek. Ancak Spotify tam da bu noktada oluşabilecek güvenlik risklerini önlemek adına bir tanışma kriteri getirmiş.

Buna göre bir arkadaşınızı sohbet grubuna dahil etmeniz için kendisiyle daha öncesinde mesajlaşmanız, ortak çalma listesi oluşturmanız veya bir Jam oturumuna birlikte katılmış olmanız gerekiyor. Platform bu şartlar sayesinde tanımadığınız kişilerin sizi rahatsız etmesini engellemeyi hedefliyor.

Bir başka güvenlik önlemi ise şifreleme tarafında. Şirket bireysel mesajlaşmalarda olduğu gibi sohbet gruplarında da hem bekleme hem de iletim sırasında şifreleme teknolojisi kullandığını ifade ediyor. Öte yandan WhatsApp gibi uygulamalardan aşina olduğumuz uçtan uca şifreleme teknolojisinin bu özellikte yer almadığını da belirtelim.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Spotify yeni grup sohbetleri özelliğini şimdiden kademeli olarak kullanıcılara sunmaya başladığını açıkladı. Özelliği içeren yeni güncellemenin birkaç hafta içerisinde herkese ulaştırılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Spotify'ın yeni grup sohbetleri özelliğini beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.