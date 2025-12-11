Spotify'dan Bomba Özellik! Şarkı Bulmayı Aşırı Kolaylaştıracak

Spotify, "prompted playlist" olarak adlandırılan, sizin verdiğiniz talimatlara göre çalma listeleri oluşturmanızı sağlayan yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde ne tür şarkılar dinlemek istediğinizi sadece birkaç kelime ile belirtebileceksiniz. Dijital müzik platformu ise sizin girdiğiniz sözcüklerden hareketle otomatik çalma listeleri oluşturacak.

Spotify'da Talimatlarla Çalma Listesi Oluşturulabilecek

Spotify, belirli ülkelerde istem bazlı çalma listesi özelliğini test etmeye başladığını açıkladı. Bu yeni özellik ile dinlemek istediğiniz müzikleri tanımlayabilecek ve kişiselleştirilmiş çalma listeniz oluşturulurken bağlı kalınması gereken kuralları belirleyebileceksiniz. Daha sonra yapay zeka kullanılarak bütün dinleme geçmişiniz analiz edilecek ve sizin de girdiğiniz talimata uygun özel çalma listesi oluşturulacak.

Kullanıcılar nasıl bir istem gireceği konusunda tamamen özgür bırakılacak. Örneğin son beş yıl içindeki favori sanatçılarınıza ait şarkılar gibi bir istem yazabileceksiniz. Ayrıca sonuçları daha da özelleştirmeniz için ek istemler de girebileceksiniz. Örneğin "henüz duymadığım ve gözümden kaçmış olanları öne çıkar" ya da "bu yılın çok fazla konuşulan filmlerinde çalan şarkıları dahil et" gibi talimatlar verebileceksiniz.

Bu özellik esasında 2024 yılında tanıtılan yapay zeka destekli çalma listeleri özelliğine benziyor fakat bu özellik, geçen yıl sunulandan farklı olarak çalma listenizi tamamen kendi kelimelerinizle özelleştirme imkânı sunuyor. Böylece yeni güzel şarkılar keşfetmek için fazla vakit kaybetmeyecek, gelişmiş müzik deneyimine en kısa yoldan ulaşabileceksiniz.

Bu arada Spotify, her şarkının tavsiye edilmesinin sebebini göstermek adına bir açıklama ekleyecek. İlk etapta Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan bu özellik, şu anlık sadece İngilizce dilini destekliyor fakat ilerleyen süreçte daha fazla ülkede kullanıma sunulacağını ve daha fazla dili destekleyeceğini söyleyebiliriz.