Anlaşma İmzalandı: Rus Aşısı Sputnik V Türkiye'de Üretilecek

Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek. Rus aşısı Sputnik V pek çok ülke tarafından tescil alırken geçtiğimiz günkü bir anlaşma kapsamında Türkiye'ye de geleceği öğrenildi. Bir ilaç şirketi Rus aşısının üretimlerini Türkiye'de yürütecek.

Rusya'nın Koronavirüs aşısı olarak bilinen Sputnik V'nin Türkiye'de üretlmesi için imzalar atıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafında yapılan açıklamaya göre, Sputnik V üretimi Türk bir ilaç şirketi tarafından yapılacak.

RDIF’ten Sputnik’e yapılan açıklamanın detaylarında, Rus aşısının Türkiye'ye gönderilmesi ve üretimlerinin Türkiye'de yapılması için gerekli anlaşmaların sağlandığı ifade edildi. Bu anlaşma kapsamında aşının hem Türkiye pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılması mümkün olacak.

Türkiye'de Sputnik V aşı üretiminin bu dönem itibarıyla başlaması, ancak önümüzdeki sezonlarda ise milyon dozlara varan üretimin yapılması hedefleniyor. Halihazırda üretimin yapılabilmesi için Rus aşısının transfer sürecinin başlamış olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Sputnik V aşısı üretim için Türkiye'ye geliyor

Daha önceki açıklamalarda Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildiği belirtilen Sputnik V aşısının henüz AB tarafından onaylanmadığını da hatırlatalım.

Arjantin, Beyaz Rusya, Sırbistan gibi birçok ülkede onay alan Sputnik V'nin Avrupa Tıp Ajansı (EMA) tarafından bilimsel bir inceleme sürecinde olduğu aktarıldı. Sputnik V sitesinden yapılan açıklamada, EMA'nın incelemelere dayanarak aşının yetkilendirilmesi konusunda bir karar alacağı dile getirildi.

RDIF başkanı Kirill Dmitriev, geçen hafta Reuters Next konferansında yaptığı röportajda, ülkenin Şubat ayında Sputnik V koronavirüs aşısının onaylanması için Avrupa Birliği'ne resmi bir başvuru sunacağını söyledi.

AB tarafından henüz onaylanmamış olsa da, geçtiğimiz günkü görüşme sonucunda Macaristan'ın Sputnik V alacağı duyuruldu. Bu, Macaristan'ın Rus aşısını satın alan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacağını gösteriyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın tarafından yapılan açıklamada, aşılanmanın artmasıyla birlikte Koronavirüs pandemi riskinin azaltılacağı ifade edilmişti. Bu noktada farklı aşı türlerine onay vermek bu süreci hızlandırabilir.