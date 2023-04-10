Star Wars: The Bad Batch 3. Sezon Yayın Tarihi Duyuruldu

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Star Wars: The Bad Batch'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, Star Wars'un popüler animasyon dizisinin final sezonu ne zaman çıkacak? Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Star Wars: The Bad Batch 3. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

Lucasfilm, Star Wars Celebration 2023 etkinliğinin dördüncü gününde oldukça önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuru, Star Wars: The Bad Batch isimli animasyon dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağını gözler önüne serdi.

Star Wars'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Star Wars: The Bad Batch dizisinin üçüncü sezonunun 2024 yılında Disney Plus üzerinden yayımlanacağı açıklandı. Dolayısıyla izleyicilerin yeni sezon için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Star Wars: The Bad Batch Konusu

Star Wars: The Clone Wars serisinin devamı niteliğinde olan Star Wars: The Bad Batch, Order 66'dan sonraki olayları konu alıyor.

Star Wars: The Bad Batch Nereden İzlenir?

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Star Wars: The Bad Batch'in ilk iki sezonunu Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

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