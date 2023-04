Star Wars: The Bad Batch 3. Sezon Yayın Tarihi Duyuruldu

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Star Wars: The Bad Batch'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, Star Wars'un popüler animasyon dizisinin final sezonu ne zaman çıkacak? Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Lucasfilm, Star Wars Celebration 2023 etkinliğinin dördüncü gününde oldukça önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuru, Star Wars: The Bad Batch isimli animasyon dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağını gözler önüne serdi.

Star Wars'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Star Wars: The Bad Batch dizisinin üçüncü sezonunun 2024 yılında Disney Plus üzerinden yayımlanacağı açıklandı. Dolayısıyla izleyicilerin yeni sezon için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Just announced at #StarWarsCelebration:@StarWars: #TheBadBatch will return for a third and final season on @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/3R2zSeMrKa