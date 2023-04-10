Star Wars: The Bad Batch 3. Sezon Yayın Tarihi Duyuruldu
Star Wars: The Bad Batch'in 3. sezon yayın tarihi belli oldu. İşte Star Wars'un popüler animasyon dizisinin final sezonuna dair merak edilen ayrıntılar!
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Star Wars: The Bad Batch'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, Star Wars'un popüler animasyon dizisinin final sezonu ne zaman çıkacak? Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.
Star Wars: The Bad Batch 3. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?
Lucasfilm, Star Wars Celebration 2023 etkinliğinin dördüncü gününde oldukça önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuru, Star Wars: The Bad Batch isimli animasyon dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağını gözler önüne serdi.
Star Wars'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Star Wars: The Bad Batch dizisinin üçüncü sezonunun 2024 yılında Disney Plus üzerinden yayımlanacağı açıklandı. Dolayısıyla izleyicilerin yeni sezon için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.
Just announced at #StarWarsCelebration:@StarWars: #TheBadBatch will return for a third and final season on @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/3R2zSeMrKa— Star Wars (@starwars) April 10, 2023
Star Wars: The Bad Batch Konusu
Star Wars: The Clone Wars serisinin devamı niteliğinde olan Star Wars: The Bad Batch, Order 66'dan sonraki olayları konu alıyor.
Star Wars: The Bad Batch Nereden İzlenir?
IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Star Wars: The Bad Batch'in ilk iki sezonunu Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir? Güncel İzleme Sırası
Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.
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