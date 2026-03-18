Beklenen Starfield İçeriği Sonunda Geliyor! İşte Tarih

Piyasadaki güncel Bethesa Softworks oyunu Starfield'ın PlayStation 5 versiyonu, ortaya atılan sayısız iddia, sızıntı ve söylentinin ardından, dün itibarıyla PlayStation mağazasında listelendi. Nisan ayının ilk haftasında çıkması beklenen oyunun bu platforma çıkış tarihinin duyurulmasıyla birlikte, uzun zamandır kafalarda soru işareti yaratan Terran Armada genişleme paketi de resmi olarak karşımıza çıktı.

Starfield'ın Terran Armada İçeriği Tam Olarak Nedir?

Genişleme paketi, ilk olarak 2025 yılının Eylül ayındaki sosyal medya paylaşımı ile karşımıza çıkmıştı. Kafaları karıştırıp, uzun zamandır beklenen ikinci genişleme paketi olarak nitelendirilmişti. Geçtiğimiz aylarda da karşımıza çıkmasının ardından, dün gerçekleştirilen derinlemesine Starfield dalışı videosu ile sis perdesi de aralanmış oldu.

7 Nisan 2026 tarihindeki PlayStation 5 versiyonunun çıkışı ile aynı gün içerisinde oyunculara sunulacak. Bağımsız olarak satın alınabileceği gibi, oyunun Premium sürümünün içeriğinde de bulunacak.Bethesda Softworks tarafından verilen detaylara bakılır ise Terran Armada, yeni bir hikaye içeriği sunacak ve bizi Shattered Space ile karşılaştırıldığında, tek bir konuma bağlı olmayıp, tüm galaksiyi kapsayacak.

Hikayenin merkezinde, gizemli bir askeri güç bulunacak. Bu askeri güç, Colony War sırasında kaybolan United Colonies ve Freestar Collective üyelerinden ve büyük oranda robotik askerlerden oluşup, kendilerini 'dünyanın esas mirasçıları' olarak nitelendiriyorlar.

Senaryo boyunca yeni karakterler ile tanışacak, yeni yerler keşfedecek, daha fazla görev tamamlamamız durumunda daha fazla dül kazanabilecek ve insanlığın uzaydaki kaderini şekillendirme şansna sahip olacağız.

Son olarak, aynı gün içerisinde yayınlanacak olan Free Lanes güncellemesi de planlanıyor. Gelmiş geçmiş en büyük Starfield güncellemesi olup, temel deneyimi bir hayli genişletecek. Öyle ki gezegenler arasında yapacağımız seyahatler daha özgür hale getirilip, Incursion mücadeleleri, yeni bir evcil hayvan, geliştirilmiş silah seçenekleri, kara aracı ve yoldaşlar, Starborn yetenekleri, X-Tech sistemi sayesinde ekipman ve karakter özelleştirme sistemi de içeriğe dahil edilecek.