Starlink Rekor Kullanıcı Sayısına Ulaştı: Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ünlü uydu internet hizmeti Starlink ile de gündemden düşmüyor. Son olarak şirket kullanıcı tabanını inanılmaz bir hızla genişleterek yeni bir rekora imza attı. Firmanın resmi kanallarından yapılan duyuruya göre uydu internet hizmeti dünya genelinde 9 milyon aboneye ulaştı.

Hatırlayacağınız üzere şirket henüz geçtiğimiz ayın başında 8 milyon kullanıcı barajını aştığını duyurmuştu. Aradan geçen bu kısa sürede yaşanan artış Starlink'e olan ilginin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. İşte detaylar!

Starlink Sadece 7 Haftada 1 Milyon Abone Kazandı

SpaceX, pazartesi akşamı X (Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada Starlink'in şu anda 9 milyon aboneye ev sahipliği yaptığını duyurdu. Şirket ayrıca 155 farklı pazar, ülke ve bölgede aktif olarak insanları yüksek hızlı internete ulaştırdığını belirtti.

Rakamları biraz daha detaylandırdığımızda karşımıza şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. Bilmeyenler için firma 5 Kasım'da 8 milyon aboneye ulaştığını açıklamıştı. Bu da Starlink'in 7 haftadan daha kısa bir sürede tam 1 milyon yeni kullanıcı sistemine dahil ettiği anlamına geliyor. Basit bir matematikle Starlink'in günde ortalama 20 binden fazla yeni abone kazandığını söyleyebiliriz.

Büyüme ivmesine daha geniş bir perspektiften bakarsak Aralık 2024'te 4.6 milyon abonesi olan platform, Ağustos 2025'te bu sayıyı 7 milyona çıkarmıştı. Şirket şimdiyse 9 milyon sınırını aşarak yılı zirvede kapatmaya hazırlanıyor.

Starlink is connecting more than 9M active customers with high-speed internet across 155 countries, territories and many other markets.



Thank you to all our customers around the world! → https://t.co/lJSdYGR9qN pic.twitter.com/HpnDaKmJyL — Starlink (@Starlink) December 23, 2025

Starlink Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

İddialara göre Starlink, 2026 yılının nisan ayında Türkiye'de kullanılmaya başlanacak. Starlink'in çalışma biçimi normalde kullanıcı verilerinin doğrudan yurt dışındaki istasyonlara aktarılmasını içeriyor ancak Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat nedeniyle bu verilerin dışarı aktarılmasına izin verilmiyor. Bu kapsamda Türkiye için farklı bir sistem uygulanacak.

İlk etapta kullanıcı verileri Türkiye sınırlarının içindeki bir veri merkezinde depolanacak. Daha sonraki aşamada ise hangi verilerin yurt dışına çıkacağını belirleyen bir denetim süreci gerçekleştirilecek. Bu aşamada veriler ülke mevzuatına göre belirlenen kural ve filtreleme süreçlerinden geçecek. Yalnızca bu noktadan sonra verilerin yurt dışına çıkışı mümkün olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Starlink ülkemizde nasıl bir ilgiyle karşılanacak? Yorumlarda buluşalım.