Yeni Açık Dünya Oyunu Steam'i Salladı! Erken Erişimde Rekor Kırdı

Oyun dünyasına yeni yeni oyunlar dahil olmaya devam ediyor. Kısa süre önce Steam üzerinden piyasaya sürülen StarRupture da dikkat çekici bir performansla giriş yaptı. Popüler hayatta kalma oyunu Green Hell'in geliştiricisi tarafından piyasaya sürülen yapım, oyuncuların beğenisini topladı.

StarRupture Oyuncular Tarafından Beğenildi

Creepy Jar tarafından geliştirilen yeni açık dünya oyunu StarRupture, 6 Ocak’ta piyasaya sürüldü ve şimdiden yüzlerce oyuncu tarafından yorumlandı. Erken erişim sürecindeki yapım için yapılan yorumların büyük çoğunluğu ise olumlu gibi görünüyor.

Satisfactory’e benzerliği ile dikkat çeken StarRupture, özellikle optimizasyonu ve mekanikleri sayesinde beğenildi. Erken erişimde olmasına rağmen oyunculara yüksek kaliteli bir deneyim sunduğu belirtiliyor.

StarRupture Nasıl Bir Oyun?

StarRupture, açık dünya, keşif ve üretim odaklı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunculara geniş bir gezegen ortamında kaynak toplama, üretim zincirleri kurma ve çeşitli makinelerle üretim süreçlerini otomatikleştirme imkanı sunuyor.

StarRupture Fiyatı

StarRupture, yüzde indirimle 11,99 dolar fiyatıyla satılıyor. Normal fiyatı ise 14,99 dolar.

StarRupture Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 veya sonrası (64-bit) Windows 10 veya sonrası (64-bit) İşlemci Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-11400F / AMD Ryzen 5 3600 Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 580 (8 GB VRAM) NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB VRAM) / AMD Radeon RX 7600 (8 GB VRAM) RAM 16 GB 16 GB Depolama 45 GB 45 GB

