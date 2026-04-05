Sony Panikletti! Bazı Oyuncular Efsane Oyunlardan Mahrum Kalabilir

Sony, PC oyuncular açısından oldukça olumsuz bir karar almış olabilir. Şirketin pek çok kişi tarafından efsane olarak görülen hikâye oyunlarını PC'ye getirmekten vazgeçmek üzere olduğuna dair söylentiler hızla yayılıyor. Dahası, yakın zamanda Sony'nin web sitesinde bunların doğru olabileceğini gösteren bir gelişme yaşandı.

Sony, PC Pazarından Çekiliyor mu?

Zuby_Tech isimli bir kullanıcının X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre Sony'nin web sitesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce Kullanıcının işaret ettiği sayfada doğrudan PlayStation markası altındaki stüdyolara ve onların açıklamasına yer veriliyor ancak bunlardan iki tanesinin açıklaması artık çok farklı bir anlam taşıyor.

Valkyrie Entertainment'ın açıklamasında önceden "Konsoldan PC'ye kadar çeşitli platformlarda yüksek kaliteli işler üretmesiyle tanınan saygın bir stüdyo" ifadesi yer alırken değişiklikle birlikte "PC" kaldırıldı. Bunun yerine Helldivers 2, God of War ve Astro Bot da dahil olmak üzere PlayStation Studiios'un ödüllü serilerinden bazılarına olan katkısı öne çıkarıldı.

XDEV için yapılan değişiklik de dikkat çekici. Bu stüdyonun açıklaması, küresel çapta ikinci parti stüdyolarla iş birliğini içeriyordu ama değişiklikten sonra "PlayStation oyuncuları için özel oyunlar yayınlamak üzere bağımsız stüdyolarla ortaklık" ifadesine yer verildi. Tüm bu değişiklikler, Sony'nin odak noktasına yeniden PlayStation'ı aldığına, PC pazarını ise belirsiz bir süre boyunca rafa kaldırıldığına işaret ediyor.

Sony, Oyunlarını PC'ye Getirmekten Neden Vazgeçiyor?

Sony, sadece kendi oyun konsoluna özel oyunlar sunma yaklaşımından 2020 yılında vazgeçmiş ve sevilen birçok oyunu PC'ye getirme kararı almıştı. İlk olarak Horizon Zero Dawn, Spider-Man, God of War ve The Last of Us gibi pek çok oyun, PC oyuncuları ile buluşturulmuştu. Geçtiğimiz ay Bloomberg'den Jason Schreier tarafından paylaşılan bilgiler ise Sony'nin bu durumdan artık ilk baştaki gibi memnun olmadığını ortaya koydu.

Bu memnuniyetsizliğin arkasında Sony'nin PC pazarındaki satışları yetersiz bulması yatıyor. Bunun PlayStation markasına zarar vereceği yönünde düşünceye kapılan şirket, PC tarafındaki kâr payı yeniden yükselişe geçene kadar özellikle hikâye odaklı oyunlarını yeniden oyun konsoluna özel olarak sunmaya başlamak istiyor. Elbette ki bu konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunmadı ancak birinci parti stüdyoların açıklamasındaki değişiklik de Sony'nin PC pazarından çekilmekte kararlı olduğunu gösteriyor.

Sony, PC Pazarından Çekilirse Ne Olur?

Sony'nin PC pazarından çekilmesi, pek çok oyuncunun görüşünün aksine şirketin lehine bir karar olabilir. Öyle ki şirket, sadece PlayStation'da oynanabilen oyunlar sunacağı için oyuncular da PlayStation 5 ve en iyi ihtimalle 2027'de çıkması beklenen PlayStation 6'yı satın almak zorunda kalabilir. Bu da şirket açısından daha kârlı bir gelecek anlamına geliyor.

Durumu oyuncular açısından ele almak gerekirse ortaya o kadar da hoş bir tablo çıkmayacağını belirtmek gerekiyor. Şirketin böyle bir adım atması durumunda PC'de tek kişilikten ziyade çevrim içi oyunlar görebiliriz. God of War tarzı tek kişilik hikâye odaklı oyunlar ise PC oyuncuları ile hiç buluşmayabilir veya onları oynamak için yıllarca beklememiz gerekebilir.

Editörün Yorumu

Sony'nin PC pazarından çekilmesi, pek çok oyuncu açısından can sıkıcı bir durum olacaktır. Her ne kadar konsolda oyun oynamayı tercih etsem de ben de Sony'nin kendi konsoluna özel oyunlar politikasından vazgeçmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Aksi takdirde harika grafik ve hikâyeye sahip oyunları deneyimlemek için PlayStation kullanmak zorunda kalabiliriz.