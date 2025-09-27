1299 TL'lik Oyun Yanlışlıkla 68 TL'ye Satılıyor
Hotel Barcelona'nın fiyatlandırmasında beklenmedik bir hata yapıldı. Öyle ki bu hata, oyunun normalden çok daha ucuza satın alınabilmesini sağlıyor.
Oyunların fiyatlandırmalarında bazen hatalar yapılabiliyor. Hatalı fiyatlandırma sonucunda ise oyunların normalde olduğundan çok daha düşük bir fiyat ile satılmasına neden oluyor. Hotel Barcelona'nın Türkiye fiyatında da yanlış fiyatlandırma yapıldı. Bununla beraber çok dikkat çeken bu oyunu ucuza satın almak mümkün oldu.
Hotel Barcelona, Xbox'ta Çok Düşük Fiyata Satılıyor
White Owls Inc. tarafından geliştirilen Hotel Barcelona, Xbox mağazasında şu an sadece 68 TL'ye satılıyor. Oyuncuların yeni gözdesi olan oyun, Steam'de 11.99 dolar (498,52 TL) fiyat etiketine sahip. PlayStation mağazasında ise 1.299 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu, oyunun Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırma olduğu anlamına geliyor.
Yanlış fiyatlandırma yüzünden fiyatın her an değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Benzer hatalı fiyatlandırmalar, Xbox'ta zaman zaman yaşanabiliyor ancak hatalar genellikle bir ya da birkaç saat içinde düzeltilerek oyun olması gereken fiyata geri dönüyor. Ancak bu düzeltmeden önce satın alınan oyunlar çoğunlukla oyuncuda kalmaya devam ediyor, geri iade olmuyor.
Hotel Barcelona Fragmanı
Hotel Barcelona Nasıl Bir Oyun?
Hotel Barcelona, en iyi roguelike oyunlar arasında yer alacak kadar kaliteli bir geliştirme sürecinden geçmiş oyun. Oyun, Justine adlı bir karaktere odaklanıyor. ABD mareşali olan bu karakter, karşısına çıkan vakanın son derece normal olduğunu zannederken kendini beklenmedik bir durumun içinde buluyor.
Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın
Epic Games'te büyük indirim fırsatı başladı. Kısa süreliğine geçerli olan kampanya kapsamında oyunların fiyatında büyük bir düşüş meydana geldi.
Oyunun son derece hızlı bir temposu var. Yan bakış açısıyla oynuyoruz. Oyunda ne kadar çok düşmanı öldürürseniz o kadar güçlü hâle geliyorsunuz. Oyunu ilginç kılan nokta ise her öldüğünüzde ise geçmişteki hâlinizle karşı karşıya gelmeniz. Bir sonraki denemede sizinle birlikte savaşır. Bu da başarısız denemenin ardından önemli bir avantaj elde etmenize olanak tanır.